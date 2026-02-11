Iannone e Rocio escono allo scoperto: baci e abbracci in pubblico

Andrea Iannone e Rocio non si nascondono più ed escono allo scoperto, fra baci e abbracci.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales stanno insieme. La coppia ha deciso, finalmente, di uscire allo scoperto, come svelano le foto pubblicate da Diva e Donna. Scatti rubati che raccontano un week end d’amore fra abbracci e baci che confermano la love story fra il pilota di MotoGp e l’attrice spagnola.

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales: baci e abbracci in pubblico

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati paparazzati insieme a Lugano, in Svizzera, dove risiede il pilota. Nelle immagini l’attrice spagnola sorride felice mentre il pilota la abbraccia e la bacia teneramente. Una foto che racconta una forte intimità e un legame destinato a crescere, tenuto sino ad oggi segreto.

La love story fra Iannone e Rocio sarebbe iniziata a Capodanno con l’incontro in un locale di Madrid. Poi la fuga romantica in Franciacorta, in un relais a 5 stelle e una storia d’amore che sarebbe stata vissuta in gran segreto per settimane. Solo qualche giorno fa Rocio aveva parlato in un’intervista dell’incontro con Iannone, senza confermare la relazione, ma parlando semplicemente di una conoscenza.

“Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga – aveva detto l’attrice spagnola, parlando del pilota di MotoGp -. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

Rocio, come ben sappiamo, ha alle spalle una storia d’amore lunga più di un decennio con Raoul Bova. Una relazione importante, terminata bruscamente dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona che in una puntata di Falsissimo aveva diffuso le chat privata fra l’attore e l’influencer Martina Ceretti.

“Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto – ha raccontato di recente Rocio, che dopo lo scandalo aveva scelto di restare in silenzio per proteggere le figlie Alma e Luna -. […] Mi sembrava impossibile. In quei giorni ero in Puglia con le mie ragazze, avevamo deciso di farci una piccola vacanza mentre il padre lavorava. Mi ha raggiunto subito una delle mie sorelle e mia mamma da Madrid. Ho dovuto spiegare loro la situazione, non capivano quello che stava succedendo”.

Iannone e l’addio a Elodie

Se Rocio è reduce da una storia d’amore importante, anche Andrea Iannone ha da poco chiuso una love story che sembrava destinata a durare per sempre. La relazione con Elodie, iniziata grazie all’amica Diletta Leotta, era nata nel 2022, accompagnata da dichiarazioni d’amore importanti e un costante sguardo al futuro.

Poi l’addio, arrivato all’improvviso alla fine del 2025, e un nuovo anno che ha portato grandi novità sia nella vita della cantante romana che in quella del pilota di MotoGp. Oggi Elodie starebbe cercando casa a Milano con Franceska, la ballerina del suo tour con cui è partita in Thailandia e che avrebbe fatto breccia nel suo cuore.

Iannone invece avrebbe riscoperto l’amore grazie a Rocio. Per ora i due non hanno rilasciato dichiarazioni, ma le foto rubate a Lugano parlano chiaro.