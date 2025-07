IPA Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova

Manca ancora l’ufficialità ma certe volte il silenzio vale più di mille parole. Sarebbe ormai giunta al capolinea, dopo 12 anni, la storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Stando all’indiscrezione più recente, l’attore avrebbe lasciato la casa che condivideva a Roma con la collega spagnola e le loro figlie Luna e Alma.

Raoul Bova lascia Rocio Munoz Morales e va via di casa

Secondo alcune informazioni condivise dal giornalista Gabriele Parpiglia, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbero rivolti ai rispettivi avvocati per affrontare la separazione anche dal punto di vista legale. Sebbene non siano mai convolati a nozze, i due sono genitori di Luna e Alma, che hanno rispettivamente 9 e 6 anni.

Proprio per il bene delle bambine avrebbero trascorso alcuni giorni in Puglia, “presso la Masseria San Francesco. Rocio dal lunedì al giovedì, Bova dal giovedì alla domenica. Il rientro a Roma vedrà l’attore dormire non più da separato in casa, ma in una nuova dimora, l’ennesima, dopo le sue “separazioni” celebri”.

A quanto pare Bova e Rocio avrebbe provato fino all’ultimo a risanare il loro rapporto, vivendo anche da separati in casa, ma senza riuscire a superare la profonda crisi che li ha colpiti e scaturita per presunti tradimenti da entrambe le parti.

Il nuovo protagonista di Don Matteo avrebbe di fatto iniziato la sua nuova vita da single, tanto che ad una recente festa avrebbe detto di non essere impegnato e avrebbe “scambiato più di una dolce parola con una ragazza bionda“.

Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è finita

L’ultimo avvistamento della coppia risale alla scorsa primavera al teatro Manzoni di Roma: da allora i due non si sono più mostrati insieme, e anche sui social Rocio e Raoul ormai postano solo scatti che li ritraggono in location differenti.

A detta di Alessandro Rosica, a scatenare la profonda e insanabile crisi sarebbero stati i numerosi tradimenti da entrambe le parti. Una situazione difficile da gestire che avrebbe portato a innumerevoli incomprensioni. “Troppi tradimenti e delusioni da parte di lui – ha spiegato l’esperto di gossip – Rocío stava ricambiando la moneta, ma a Raoul questo non andava proprio giù”.

Per alcuni anche il mancato matrimonio, dopo così tanti anni insieme, sarebbe stato motivo di discussione. Un sogno che Rocio desiderava realizzare da tempo mentre Bova, con un divorzio alle spalle, non era dello stesso avviso.

“Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo”, aveva dichiarato tempo fa lei nel podcast di Diletta Leotta. Sempre alla conduttrice, aveva rivelato: “Questo è un amore ancora fresco, ci cerchiamo sempre e non è un amore scontato”. Ma col tempo qualcosa si è rotto.

Una seconda separazione per Raoul Bova

Nonostante il mancato matrimonio, per Raoul Bova si tratta della seconda separazione importante della sua vita dopo quella con Chiara Giordano, veterinaria e figlia della nota avvocata Annamaria Bernardini De Pace. I due sono stati sposati dal 2000 al 2013 e hanno avuto due figli che oggi sono splendidi ventenni: Alessandro Leon e Francesco.