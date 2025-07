Raoul Bova e Rocio Morales si sarebbero lasciati: “Lui vive da single”. L’indiscrezione

IPA Raoul Bova e Rocio Morales, amore al capolinea

Nonostante le smentite dei diretti interessati, continuano le indiscrezioni che vorrebbero Raoul Bova e Rocio Morales in profonda crisi. Le ultime voci parlano di una coppia ormai al capolinea: secondo i ben informati, i due vivrebbero da “separati in casa”, e l’attore si starebbe già godendo la nuova vita da single.

Raoul Bova e Rocio Morales si sono lasciati?

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Morales: a sostenerlo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter rivela anche alcuni retroscena della rottura. Il giornalista assicura che i due “ormai vivono da separati in casa“, ma l’interprete di Don Matteo non sarebbe particolarmente affranto per la situazione: “La scorsa settimana è stato avvistato alla festa dello stilista napoletano Francesco Scognamiglio (a Palazzo Reale) e si è presentato da single“, precisa l’esperto di gossip.

C’è di più: durante la serata, Bova avrebbe “scambiato più di una dolce parola con una ragazza bionda“, e alcuni dei presenti avrebbero “provato a vendere le immagini intime dei due. Richiesta rifiutata”, specifica ancora il giornalista. Secondo Parpiglia, Raoul e Rocio farebbero coppia solo per il bene delle figlie: i due sono infatti genitori delle piccole Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018.

La crisi tra Raoul Bova e Rocio Morales

Non è la prima volta che si parla di una forte crisi tra Raoul Bova e Rocio Morales. Nelle ultime settimane, tuttavia, le voci sono diventate ancor più insistenti: a suggerire un allontanamento non sono solo i rispettivi profili social, in cui da mesi i due non si mostrano insieme, ma anche degli scatti pubblicati da Diva e Donna che ritraggono l’attore romano al mare da solo in compagnia delle figlie. Una vera e propria vacanza da genitore separato secondo il settimanale, che già nel mese di marzo aveva parlato di “favola d’amore finita” tra il sex symbol italiano e l’attrice spagnola.

All’epoca le voci furono smentite proprio da Rocio nel salotto di Obbligo o verità: “Il gossip? A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno ad una verità normale… se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi loro creano intorno una cosa gigante che non è la verità” spiegò lei, alludendo quindi ad un possibile litigio con il compagno che non coincideva necessariamente con una rottura vera e propria. Anche due mesi più tardi, ospite di Caterina Balivo a La volta Buona, la Morales aveva parlato della sua relazione con Bova, lasciando intendere che tra loro non ci fossero particolari problemi: “Siamo anche due genitori che falliamo, che sbagliamo, non siamo perfetti ma di certo siamo due genitori che le amano alla follia e che hanno costruito una bellissima famiglia piena d’amore”, aveva raccontato a maggio.

L’ultimo avvistamento della coppia risale tuttavia alla scorsa primavera al teatro Manzoni di Roma: da allora i due non si sono più mostrati insieme, e anche sui social Rocio e Raoul postano scatti che li ritraggono in location differenti. Insomma, dopo numerosi allontanamenti e riavvicinamenti, la relazione potrebbe sul serio essere arrivata al capolinea. Almeno fino alla prossima smentita.