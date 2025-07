Raoul Bova e Rocio Morales si sarebbero lasciati: i motivi dell’addio

IPA Raoul Bova e Rocio Morales non sono più una coppia

Sarebbe giunta al capolinea dopo 12 anni la favola d’amore di Raoul Bova e Rocio Morales: i due attori, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, si sarebbero detti addio di comune accordo. All’origine della separazione, tuttavia, non ci sarebbe nessun tradimento.

Raoul Bova e Rocio Morales si sono lasciati?

Nessun lieto fine per Raoul Bova e Rocio Morales: dopo mesi di crisi, i due attori avrebbero deciso di dirsi definitivamente addio, mettendo fine a una relazione che durava da ben 12 anni. L’indiscrezione arriva dalla newsletter di Gabriele Parpiglia, che chiarisce anche i motivi della separazione: “È finita pochi giorni fa. Niente crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio. Lei ha ‘tenuto la corda’ fino alla fine con il silenzio, lui ha tentato di ricucire ma non ce l’ha fatta più. I due si sono detti addio”, ha spiegato il giornalista. L’epilogo, a quanto pare, sarebbe definitivo:”Lui ci ha provato, ma il filo che li aveva legati in principio, sin dal primo incontro, si è disintegrato definitivamente”, si legge ancora nella newsletter.

A portare Raoul Bova e Rocio Morales alla rottura, quindi, non sarebbero stati tradimenti né agende professionali troppo fitte, bensì incomprensioni diventate col tempo sempre più profonde. L’attore romano avrebbe fatto del suo meglio per cambiare la situazione, ma non sarebbe riuscito a salvare la relazione con la collega spagnola. Si tratta di indiscrezioni che, per il momento, i due interessati non hanno ancora commentato, e in molti si chiedono se arriverà mai una conferma ufficiale.

La presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Morales

La notizia dell’addio tra Raoul Bova e Rocio Morales non ha colto di sorpresa i fan della coppia, che gli esperti di gossip vogliono da diversi mesi in piena crisi. Solo qualche giorno fa, si era parlato di una relazione quasi al capolinea: “Ormai vivono da separati in casa. La scorsa settimana Raoul è stato avvistato alla festa dello stilista napoletano Francesco Scognamiglio (a Palazzo Reale) e si è presentato da single”, aveva fatto sapere Gabriele Parpiglia, descrivendo anche un feeling molto particolare tra l’attore romano e un’avvenente donna bionda.

A confermare le indiscrezioni, anche i profili social delle due star: oltre a non postare più scatti di coppia, Raoul e Rocio da diverse settimane si mostravano sempre in location differenti. Dulcis in fundo, alcuni scatti pubblicati da Diva e Donna, che ritraevano l’attore romano al mare da solo in compagnia delle figlie: una vera e propria vacanza da genitore separato secondo il settimanale, che per primo, lo scorso marzo, aveva parlato di un momento delicato per la coppia.

La crisi, arrivata dopo ben 12 anni d’amore, si sarebbe rivelata fatale per i due attori: Raoul e Rocio avrebbero provato per alcuni mesi a ricucire il rapporto per il bene delle due figlie Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018, ma non sarebbero riusciti nel loro intento. L’ultima apparizione in pubblico della coppia, infatti, risale allo scorso maggio al teatro Manzoni di Roma: da allora, solo gossip e indiscrezioni poco confortanti che hanno anticipato la notizia dell’addio.