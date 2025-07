“Rocio Munoz Morales ha avuto un flirt con un noto regista”: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gabriele Parpiglia cambia le carte in tavola nell’intricata vicenda del caso Bova, svelando che Rocio Munoz Morales avrebbe avuto nel 2021 un flirt con un noto regista. L’attrice, come ben sappiamo, dopo la diffusione delle chat e degli audio inviati dal compagno a Martina Ceretti, aveva rivelato di non essere a conoscenza della relazione clandestina e di averlo appreso tramite i giornali.

Le indiscrezioni sul flirt di Rocio Munoz Morales con un noto regista

Nella sua newsletter dedicata al gossip, Gabriele Parpiglia ha rivelato che Rocio Munoz Morales e Raoul Bova erano in realtà in crisi da diverso tempo. A svelarlo sarebbe stata proprio l’attrice che si sarebbe confrontata con dei compagni di set. Non solo: secondo il giornalista ed esperto di gossip, Rocio avrebbe avuto anche una relazione con un famoso regista.

“L’attrice sostiene di essere caduta dal letto dei sogni della famiglia felice, ma la crisi con Bova ha origini ben precise – si legge – è iniziata quando lei ha avuto un flirt con un collega (e abbiamo le prove, quindi i suoi avvocati farebbero meglio a non intervenire)”. Nello specifico la crisi sarebbe iniziata durante le riprese di una commedia in cui recitava la Morales. “Rocio sul set lamentava con chiunque fosse presente della crisi esistente con Bova. Sì, certo nel tempo li abbiamo rivisti insieme, perché una crisi si prova a salvarla in ogni modo, soprattutto quando ci sono dei figli, ma la crisi era in atto e proprio su quel set, Rocio ha un flirt”, ha raccontato Parpiglia.

Le parole di Rocio Munoz Morales su Raoul Bova

Poco dopo la diffusione delle chat e degli audio fra Martina Ceretti e Raoul Bova che raccontavano la relazione fra i due, Bova aveva detto la sua tramite l’avvocato David Leggi. “Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie – aveva spiegato il legale -. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile”.

Una versione smentita nettamente da Rocio Munoz Morales sempre attraverso il suo avvocato. “La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale”, aveva spiegato l’avvocato dell’attrice. Rocio aveva negato la separazione già esistente fra i due e l’esistenza di un accordo per prendersi cura insieme delle figlie.

In sostanza l’attrice aveva fatto capire di aver scoperto il tradimento di Raoul Bova insieme al pubblico, dopo le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona: “È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova. La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore”.