Raoul Bova, l’ex moglie Chiara Giordano lo sostiene, Rocio in chiesa con la madre

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, sarebbe accanto all’attore in questi giorni difficili, pronta a sostenerlo dopo lo scandalo causato dalla diffusione di chat e audio inviati all’amante Martina Ceretti. A svelarlo è il settimanale Chi che ha paparazzato l’attore durante una vacanza con le figlie a Terracina, sul litorale laziale.

Raoul Bova con le figlie al mare. "L'ex Chiara Giordano lo sostiene"

Nelle immagini Raoul Bova si rilassa al mare con le figlie Alma e Luna, nate dal legame con Rocio Munoz Morales. L’attore sorride e gioca con le piccole, cercando di affrontare il caos di questi giorni dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Martina Ceretti, ma anche la tentata estorsione che ha portato all’apertura di un’indagine.

Accanto all’attore, come svelato dal settimanale Chi “c’è proprio la sua ex moglie, Chiara Giordano, mamma dei suoi figli maggiori, Alessandro (25 anni) e Francesco (24 anni). Un affetto di famiglia, un conforto da parte di chi lo conosce bene, ne conosce i limiti ma anche i pregi umani”. Chiara Giordano è la prima moglie di Raoul Bova. I due si erano sposati nel 2000 e avevano avuto due figli, Alessandro e Francesco. Poi l’addio e l’incontro di Bova con Rocio Munoz Morales sul set di Immaturi – Il viaggio nello stesso anno.

Dopo la rottura, avvenuta nel 2013, i due ex avrebbero mantenuto buoni rapporti e ora accanto a Bova ci sarebbe proprio Chiara Giordano, una figura fondamentale nella sua vita.

Rocio Munoz Morales in chiesa con la madre

Mentre Raoul Bova ha scelto di rilassarsi al mare con le figlie, Rocio Munoz Morales si affida alla preghiera per trovare un po’ di pace. L’attrice è stata avvistata in chiesa insieme alla madre Maria Pilar.

“La fede l’ha sempre sostenuta – spiega il settimanale -. Chi la conosce confessa che sta soffrendo molto, che è stata colta di sorpresa dall’evoluzione dei fatti, non si aspettava questa bufera. Lei e Bova fino ad ora erano riusciti a tenere la situazione sotto controllo”.

Secondo quanto svelato dal suo legale, Rocio avrebbe scoperto della relazione fra Bova e Martina Ceretti tramite i media. “La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale – aveva spiegato l’avvocato dell’attrice -. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova. La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore”.

Una versione che aveva smentito quella data dal legale di Bova. “Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie – aveva detto l’avvocato -. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile”.