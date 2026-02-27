“Olly e Rocio Munoz Morales insieme”: cosa c’è di vero

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe nato un feeling fra Rocio Munoz Morales e Olly, cantante e vincitore di Sanremo

IPA Olly e Rocio Munoz Morales

Olly e Rocio Munoz Morales formano una coppia? Negli ultimi giorni si è parlato spesso di un possibile legame fra il cantante e l’attrice spagnola. I due, avvistati insieme, si starebbero frequentando. Ma cosa c’è di vero?

“Olly e Rocio Munoz Morales insieme”: la verità

A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui sarebbe nata “un’amicizia particolare” fra Olly e Rocio Munoz Morales. L’ultimo vincitore del Festival di Sanremo avrebbe fatto breccia nel cuore dell’attrice e i due si starebbero conoscendo. La scintilla sarebbe scattata nel corso di una serata in un noto locale milanese in cui Olly avrebbe conquistato Rocio. Da quel momento sarebbe nata una conoscenza, segnata da un fortissimo feeling.

L’attrice sarebbe molto presa dall’artista, ma anche preoccupata per via della loro differenza d’età. Rocio infatti il prossimo giugno compirà 38 anni ed è mamma di due splendide bimbe, nate dal legame con Raoul Bova, mentre Olly ha 24 anni.

“Un’interazione non solo virtuale – spiegano sul magazine – il cantante ligure e l’attrice si sarebbero più volte visti di persona. Sono stati avvistati in un locale nel pieno centro di Milano, nella massima segretezza. La Morales però è prudente: Olly è più giovane di lei di oltre dieci anni e con lui c’è solo un buon feeling”.

Va sottolineato che per ora si tratta solo di voci e di indiscrezioni che non sono supportate da foto o da prove evidenti. Già qualche tempo fa Olly era finito al centro dei gossip per via di un presunto flirt con Belen Rodriguez. Anche in quel caso di era parlato di incontri segreti e di una forte intesa fra i due, terminata però in brevissimo tempo. La storia, comunque sia, non era mai stata confermata dai diretti interessati, come accaduto in questo caso.

Gli amori di Rocio dopo Bova: dal flirt con Iannone ai gossip su Olly

E Andrea Iannone? Nelle scorse settimane Rocio Munoz Morales era stata fotografata in compagnia del pilota di MotoGp, fra abbracci e baci. Gli scatti sembravano confermare l’esistenza di una relazione, dopo l’incontro a Madrid, in un noto locale, e una fuga romantica in Franciacorta.

Rocio è reduce dall’addio, dopo decenni, a Raoul Bova. Una rottura arrivata dopo lo scandalo legato alle puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona in cui erano stati svelati gli audio e le chat fra Martina Ceretti e l’attore romano. Durante la bufera mediatica che l’ha travolta, suo malgrado, Rocio è rimasta sempre in silenzio. Solo oggi che il rapporto con Bova sembra tornato sereno e che il peggio è ormai alle spalle, la Morales avrebbe deciso di tornare a parlare (e a sognare) d’amore.

In seguito alla rottura con Bova – oggi legato a Beatrice Arnera – l’attrice era stata paparazzata prima con Stefano De Martino poi con Andrea Iannone. “Stefano De Martino un professionista che stimo e un-amico-e-basta – aveva detto, chiarendo la sua situazione sentimentale -. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno. Con Andrea Iannone ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.