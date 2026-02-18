Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Beatrice Arnera e Raoul Bova cercano casa a Roma

La relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera è esplosa online come una tempesta improvvisa e non preannunciata. Entrambi erano in situazioni sentimentali molto delicate, con lei al passo d’addio con il comito Andrea Pisani e lui invischiato tra presunti tradimenti, audio trapelati e separazione da Rocio Morales.

Si sono trovati sul set di Buongiorno mamma, avvicinati forse proprio da situazioni private tutt’altro che semplici, coinvolgendo anche dei figli da ambo le parti. Da un presunto flirt a una vera e propria storia d’amore, che prosegue nella sua evoluzione. I due attori infatti starebbero per iniziare una convivenza.

Nuova casa per Bova e Arnera

La notizia è stata lanciata da Chi, che torna a offrire ai fan delle foto come nelle paparazzate precedenti dei due in strada o al bar. Forniti dettagli specifici molto interessanti. Tra Arnera e Bova non c’è un fuoco di paglia, tutt’altro, al punto da star cercando un “nido d’amore”.

Intenzioni serie, con i due avvistati mentre visitavano un appartamento a Roma. Un vero e proprio sopralluogo, che suggerisce la volontà di trovare lo spazio ideale per iniziare una convivenza. Un luogo che possa inoltre accogliere i loro bambini.

È stata scelta ovviamente la Capitale, che è di fatto il centro nevralgico della loro vita attoriale. Considerando poi quanto di loro si continui a parlare, sembra proprio siano interessati a un’area in grado di garantire loro l’intimità necessaria per una quotidianità normale.

Dal set a una vita insieme

Sembra quasi la trama di un film, se non fosse per le tante polemiche scatenatesi, che ci riportano con i piedi per terra. Sappiamo infatti che lei, in particolar modo, ha dovuto fronteggiare uno stuolo di “leoni da tastiera”.

Dopo le parole del suo ex al podcast di Gianluca Gazzoli, è stata additata da tantissimi come una “sfasciafamiglie”. Ha a lungo preferito il silenzio, anche per la tutela di sua figlia, ma dopo quell’intervista è stata costretta a parlare.

Un durissimo sfogo su Instagram, evidenziando come nel 2026 una donna non sia di fatto libera di prendere le proprie decisioni in qualsiasi campo della propria vita. A sua figlia insegnerà anche a sentirsi libera di uscire da una qualsiasi relazione, nel momento in cu non si sentirà più a suo agio, a prescindere da qualsiasi conseguenza possa sopraggiungere.

Beatrice Arnera ha dimostrato una gran forza e, di fatto, ha offerto un esempio importante, considerando la vetrina (nel bene e nel male) che la sua notorietà le offre. Raoul Bova è giunto nella sua vita quasi per caso ma non ha posto la parola fine alla sua relazione.

Come anche Pisani ha ammesso, infatti, i problemi tra loro venivano da lontano. Di certo lei non si sarebbe aspettata di gettarsi subito in un’altra avventura sentimentale, ma questo conta zero. Oggi molti fan tifano per loro e chi ancora sente il bisogno di pubblicare commenti spregevoli dovrebbe affiggere qualche specchio in più in casa e analizzare cos’è andato storto nel proprio percorso.