Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Corona svela l’audio del tradimento

IPA Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Da qualche tempo ormai si rincorrono, sempre più insistenti, le voci di una crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’amore della coppia sarebbe ormai arrivato al capolinea, tanto che l’attore sarebbe andato via di casa. Adesso, a conferma della fine della relazione tra i due è arrivato anche uno scoop di Fabrizio Corona, che ha fatto sapere che dietro la rottura ci sarebbero dei tradimenti di Bova.

Raoul Bova, Fabrizio Corona svela l’audio del tradimento a Rocio Munoz Morales

È da qualche settimana che si parla sempre più insistentemente della fine della relazione di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Quelle che erano semplicemente voci di corridoio si sono trasformate ben presto in (quasi) certezze: secondo Gabriele Parpiglia i due avrebbero scritto la parola fine alla loro storia d’amore, durata ben 12 anni.

Adesso arrivano nuovi dettagli sulla fine della relazione tra i due attori: a lanciare lo scoop è stato Fabrizio Corona, che ha annunciato di essere in possesso di un audio che svelerebbe i presunti tradimenti di Bova. L’ex re dei paparazzi nel prossimo episodio del suo podcast Falsissimo, intitolato Diavoli e Tentatori, parlerà approfonditamente di Temptation Island, rivelando che dietro la rottura di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ci sarebbe proprio una tentatrice.

“È notizia di questi giorni che la relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è finita. La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era ancora sposato con Chiara Giordano, e Rocío è stata – di fatto – la tentatrice che ha spezzato una coppia storica. Oggi, però, il cerchio si chiude: Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice”, scrive su Instagram Corona a corredo di un audio in cui si sente una voce che sembrerebbe essere proprio quella dell’attore, che si rivolge alla donna dicendole “Buongiorno occhi spaccanti”.

“Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove”. Come in altre occasioni, le indiscrezioni di Fabrizio Corona vanno prese con le pinze: non sempre gli scoop dell’ex re dei paparazzi si sono rivelati veritieri, e intanto i diretti interessati continuano a mantenere il riserbo più assoluto sulla loro vita privata, evitando di commentare le voci sulla loro storia.

Le indiscrezioni sulla storia

Si vocifera da tempo che Raoul Bova e la compagna siano in crisi: secondo Gabriele Parpiglia dietro la rottura non ci sarebbero tradimenti, ma solo incomprensioni diventate sempre più profonde. “Lei ha ‘tenuto la corda’ fino alla fine con il silenzio, lui ha tentato di ricucire ma non ce l’ha fatta più. I due si sono detti addio”, ha spiegato il giornalista. “Lui ci ha provato, ma il filo che li aveva legati in principio, sin dal primo incontro, si è disintegrato definitivamente”, si legge nella sua newsletter.

Ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica racconta un’altra versione dei fatti, con una situazione difficile da gestire: “Troppi tradimenti e delusioni da parte di lui” ha spiegato. “Rocío stava ricambiando la moneta, ma a Raoul questo non andava proprio giù”.