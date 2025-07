Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, crisi nera: “Lui cerca una nuova casa”

È ancora crisi per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: lui starebbe cercando una casa per stare vicino alle figlie

Ansa Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Mentre continuano a impazzare i gossip sui presunti tradimenti di Raoul Bova, l’attore starebbe cercando una nuova casa. Per Bova e Rocio Munoz Morales, sua compagna da ben 12 anni, l’amore è al capolinea. E a confermarlo sarebbero alcuni amici dell'(ex) coppia, che sostengono che l’interprete di Don Matteo avrebbe intenzione di andare a vivere da solo ma comunque vicino alle figlie.

Raoul Bova: “Sta cercando un appartamento per vedere sempre le figlie”

Mentre Fabrizio Corona continua a svelare dettagli sui (presunti) tradimenti di Raoul Bova, pubblicando scambi di chat e audio con la modella Martina Ceretti, pare che ormai non ci sia più nulla di recuperabile nel rapporto tra l’attore e la compagna, insieme da 12 anni.

“Tra Raoul Bova e Rocío Munoz è finita. In questi mesi tutti e due, dopo averci provato e riprovato più volte per tenere unita la famiglia, si sono resi conto che ormai non li unisce più quell’amore e quel trasporto dei primi tempi, e hanno deciso di dirsi addio“, hanno raccontato gli amici dell'(ex) coppia al settimanale DiPiù.

Le voci di crisi sono iniziate quando i due hanno smesso di seguirsi sui social, poi le vacanze separate e i pettegolezzi che hanno cominciato a riempire le pagine di tutti i giornali di cronaca rosa. Gli amici dicono anche che “Rocio e Raoul stanno soffrendo molto, nessuno dei due avrebbe immaginato mai un tale epilogo, tanto era forte il loro amore”.

Secondo il settimanale “Raoul e Rocío vivono ancora sotto lo stesso tetto, ma lui in questi giorni sta cercando una casa dove andare a vivere da solo. La sta cercando nella stessa zona di Rocío, nel centro di Roma, per stare vicino il più possibile alle loro due figlie, Luna e Alma…“.

Per fortuna c’è il lavoro a tenerli occupati: Raoul, dopo avere girato a Torino il film di Pupi Avati Nel tepore del ballo, è tornato sul set di Don Matteo 15, dove è ormai l’amatissimo don Massimo, che lo terrà sul set fino a questo inverno. Rocio invecesi sta preparando a presentare il suo programma in prima serata, Freeze, in coppia con Nicola Savino. E tra una riunione e l’altra gira l’Italia ospite di varie rassegne. “Rocío dice a tutti che il lavoro la sta aiutando moltissimo…”, affermano gli amici.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

Mentre si parla di di un amore che con il tempo si è esaurito, secondo Fabrizio Corona a segnare la parola fine del rapporto di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono stati i tradimenti dell’attore. Nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha condiviso con il suo pubblico delle chat e un audio dell’attore con la modella milanese Martina Ceretti.

Gli scambi di messaggi sono andati avanti per due anni e mezzo, dal 2023 fino a oggi, e svelerebbero un incontro tra i due all’Hotel Principe di Savoia. Corona sostiene che i due si sarebbero visti e avrebbero avuto un rapporto sessuale. Pare però che l’attore si sarebbe lasciato coinvolgere sentimentalmente: le parole dell’audio di Bova sarebbero quasi una dichiarazione d’amore. “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”, le sue parole.