Caso Bova, come sta Rocio Munoz Morales dopo lo scandalo. “Viso tirato, si sforza di sorridere”

Sono giorni difficili e di grande riflessione non solo per Raoul Bova, ma anche per Rocio Munoz Morales, ormai ex compagna dell’attore e madre delle piccole Luna e Alma, nate dal loro amore. L’attrice nei giorni scorsi aveva fatto sapere, tramite il suo avvocato, di aver scoperto insieme al pubblico (sui media) della relazione di Bova con Martina Ceretti, smentendo di fatto l’attore, che aveva parlato di una separazione fra i due che andava avanti da tempo.

Come sta Rocio Munoz Morales dopo lo scandalo di Raoul Bova

Rocio Munoz Morales è infatti apparsa in pubblico dopo lo scandalo che ha coinvolto Raoul Bova e le rivelazioni di Fabrizio Corona. L’attrice ha preso parte al Magna Graecia Film Festival che si è tenuto a Soverato. Nel corso della manifestazione, come rivela il settimanale Gente, Rocio è apparsa con “il viso tirato, sforzandosi di sorridere”. L’attrice ha poi preso la parola, pronunciando alcune frasi che sembrano in qualche modo raccontare il periodo difficile che sta vivendo.

“Alle mie figlie vorrei lasciare l’eredità di un cuore buono – ha detto – Vorrei che fossero donne pure, fiere di loro stesse, rispettose, sincere. Sono questi valori, che mi hanno trasmesso la mia mamma e le mie sorelle, a rendermi la donna forte che sono oggi”. Rocio ha poi aggiunto: “Io amo la verità della Calabria, è una terra che mi arriva nuda nel suo bello e nel suo brutto ma accoglie, non ha paura di essere se stessa, sapendo anche forse le proprie fragilità. Ma quando una terra è così vera, sincera, ha una potenza che in altri posti con più possibilità non hanno”.

La battaglia fra Rocio e Raoul Bova

Rocio non ha mai rilasciato dichiarazioni dopo la diffusione degli audio inviati da Bova a Martina Ceretti nella puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Ha però parlato tramite il suo avvocato. “La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale – aveva detto l’avvocato -. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova”.

Lo scontro a distanza fra i due attori è poi continuato per decidere riguardo l’affido delle figlie Luna e Alma. Rocio infatti avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo dopo quanto accaduto come annunciato dal Corriere della Sera. Ferma la replica degli avvocati di Raoul Bova, tra i quali spicca Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera dell’attore.

“Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile – hanno spiegato i legali -. D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, di essere un buon padre. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie”.