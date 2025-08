Continua a essere di grande attualità il caso Bova che, ovviamente, coinvolge anche Rocio Munoz e la famiglia che i due avevano creato. C’è una realtà da ristabilire e i due ex sono attualmente su due posizioni nettamente contrastanti.

Erano già separati da molto tempo? Tanto da giustificare una conoscenza al di fuori della relazione, ormai in fase conclusiva? Quello con Martina Ceretti non sarebbe un tradimento, perché di fatto l’attore si considerava single. La madre delle sue figlie però racconta un’altra versione e, pur restando in silenzio, fa parlare le carte bollate.

Rocio Munoz, affidamento delle figlie

Nella tempesta mediatica, Rocio Munoz ha scelto il silenzio e la tutela delle sue figlie. Non ha rilasciato dichiarazioni o pubblicato storie su Instagram. Di certo avrà ricevuto numerose richieste d’interviste, prevedibilmente, ma non c’è all’orizzonte nessun grande atto II in risposta a Raoul Bova e a Fabrizio Corona.

Ha dato mandato al suo avvocato di presentare in tempi rapidi un ricorso al Tribunale civile di Roma. L’obiettivo è quello di ottenere l’affido delle due figlie avute da Raoul Bova, le piccole Luna e Alma.

Loro sono attualmente con la madre in Puglia, in una località non svelata dove poter restare serene, distanti dai paparazzi. Rocio, 37 anni, non era pronta a tutto questo. Sembra infatti abbia scoperto della relazione dai media, come chiunque altro. Un colpo al cuore, dopo 12 anni di relazione.

Rocio Munoz e Raoul Bova: la verità sulla separazione

Il primo incontro tra Rocio Munoz e Raoul Bova risale al 2011. Sguardi iniziali sul set di Immaturi, al tempo in cui l’attore era ancora sposato con Chiara Giordano. Insieme poi ufficialmente dal 2013. Da allora a oggi, due figlie, tanto amore, qualche dubbio fronte gossip e ora questo.

Ma erano separati da due anni, come sostiene lui nelle chat? La verità della Munoz è tutt’altra. Bova si è infatti difeso dal tentativo di ricatto, ribadendo come quello con la modella Martina Ceretti non fosse un tradimento. Non ha pagato e, ha spiegato, non aveva nulla da nascondere.

Fonti vicine alla donna sostengono che fino a maggio inoltrato i due avrebbero condotto una vita di coppia regolare. Come marito e moglie, anche se per scelta non si sono mai sposati. Si parla di alti e bassi ma nel regolare ordine di cose di una coppia di lunga data, che vive sotto lo stesso tetto.

Ora è calato il gelo tra loro, dai monosillabi iniziali per la gestione delle figlie alla sparizione di lui che, pare, è molto preoccupato per eventuali ricadute sulla sua carriera.

Altri tradimenti

Si preannuncia una battaglia legale di considerevoli dimensioni tra i due ex. Raoul Bova ha assunto come legale l’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando lo definiva un “genero degenerato”.

Nella lotta per l’affidamento saranno tanti i dettagli di cui tener conto. Rischiamo di ritrovarci a vivere un nuovo caso Blasi-Totti. Lei racconterebbe che il caso Martina Ceretti non sarebbe stato isolato. Ci sarebbero stati altri episodi del genere ma non solo.

Sul Corriere della Sera leggiamo di “comportamenti di Bova di altro tipo, gravi, che metterebbero in cattiva luce il suo ruolo di genitore. Un tempo lei gli è stata vicina in momenti di difficoltà, supportandolo per amore. Ora non intenderebbe più passarci sopra e perdonare”.