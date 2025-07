Divorzio Bova-Rocio, lui si affida all’ex suocera per la separazione: “Lo definì degenerato”

Nel marasma che ha travolto Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales dopo la divulgazione dei messaggi e degli audio che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti, ora Raoul sta pensando a come gestire la situazione a livello legale.

Per affrontare al meglio questo momento delicato, ha deciso di affidarsi all’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, una professionista di alto livello già legata all’attore per un motivo particolare: è la madre della sua ex moglie, Chiara Giordano.

Una scelta che, nonostante le tensioni passate, sembra suggerire una volontà di affrontare la questione con serietà e consapevolezza.

Raoul Bova sceglie l’ex suocera per le questioni legali

Dopo tanto rumore mediatico e numerose indiscrezioni, le questioni legate al caso che vede protagonista Raoul Bova iniziano finalmente ad avere dei risvolti concreti. L’attore, finito al centro della bolla mediatica a causa di alcuni messaggi personali indirizzati a Martina Ceretti e divulgati da Fabrizio Corona, si sta muovendo per gestire la situazione attraverso vie legali.

Per farlo, ha scelto come supporto un nome familiare: Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocata divorzista dei vip è nota, infatti, anche per essere l’ex suocera dell’attore: in passato aveva seguito il divorzio di sua figlia Chiara Giordano, definendo in una lettera aperta il genero come un “ex genero degenerato”.



Un dissenso che, almeno per il momento, sembra essere stato superato. Annamaria Pace, infatti, parlando del suo assistito racconta: “Come sta Bova? Ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare” aggiungendo: “Giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui“.



La legale seguirà Bova su diversi aspetti, tra cui le questioni relative all’affidamento dei figli avuti dall’amore con Rocío Muñoz Morales, un tema molto delicato e importante per l’attore in questo momento.

Raoul Bova e l’esposto al Garante per la Privacy

Oltre alle questioni civili e personali, Raoul ha deciso di procedere anche contro la diffusione degli audio e dei messaggi privati che avrebbe inviato a Martina Ceretti.



L’avvocata lo ha assistito nel deposito di un esposto al Garante per la Privacy, una mossa che mira a coinvolgere grandi nomi come Fabrizio Corona, Meta, Google, YouTube, TikTok, X, Ryanair, SSC Napoli e Torino FC, accusati di aver in qualche modo divulgato e contribuito a rendere virale la questione.



Il documento, che elenca le norme violate, sottolinea che i contenuti non sono stati diffusi con il consenso dell’attore e che la mossa non ha alcuna finalità lecita. Si tratta di una questione che, oltre a danneggiare la visibilità e l’immagine di Bova, colpisce anche la sua famiglia: i suoi figli, di cui due minorenni, stanno inevitabilmente facendo i conti con questa situazione difficile e invasiva.



Per questo motivo, l’attore chiede la rimozione immediata di tutti i contenuti dalle piattaforme social e dai motori di ricerca, la deindicizzazione globale dai risultati web e l’applicazione di sanzioni amministrative per tutti i soggetti coinvolti, con la speranza di porre fine a questo continuo susseguirsi di notizie e indiscrezioni.

Parlando invece della questione degli audio, l’avvocata spiega: “Abbiamo già denunciato con l’avvocato David Leggi il tentativo di estorsione, c’è il giudice che sta valutando. Chi ha mandato gli audio dalla Spagna a Corona? Non si capisce ma ce lo dirà il magistrato”.