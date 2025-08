IPA Fabrizio Corona

Raoul Bova è al centro di una bufera mediatica da diversi giorni e, precisamente, da quando Fabrizio Corona, in una puntata del suo podcast Falsissimo, ha deciso di divulgare un messaggio audio che l’attore avrebbe inviato alla sua presunta amante, Martina Ceretti. L’attore ha deciso di rispondere a quanto accaduto, sporgendo denuncia alle autorità giudiziarie e chiedendo anche al Garante della Privacy di eliminare dal web l’audio incriminato.

Raoul Bova ha deciso di affrontare questa difficile battaglia legale con a fianco un’avvocatessa molto nota che, per lui, è anche una parte della sua famiglia. Si tratta di Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera dell’attore perché mamma della sua prima moglie Chiara Giordano, da cui ha divorziato nel 2013.

L’avvocatessa ha adesso deciso di querelare Fabrizio Corona, dopo che lui ha condiviso anche l’audio di una sua presunta telefonata con la professionista.

Annamaria Bernardini De Pace contro Fabrizio Corona

Annamaria Bernardini De Pace ha assunto la difesa dell’ex genero Raoul Bova nella lotta legale contro chi ha deciso di divulgare un suo messaggio privato destinato a Martina Ceretti. Le autorità giudiziarie starebbero indagando per stabilire se l’attore abbia subito un ricatto dalla modella o dall’imprenditore Federico Monzino, che ha deciso di passare il file audio al Re dei Paparazzi.

Ma il suo legale, Annamaria Bernardini De Pace ha adesso scelto di querelare Fabrizio Corona, per un altro audio divulgato sul web. Il protagonista di Falsissimo, infatti, aveva rilasciato delle dichiarazioni proprio sul conto della legale, durante uno degli ultimi episodi del suo podcast, accusandola di mentire sul conto del suo assistito: “Giusto il giudice di Forum può fare oggi. Un programma finto come lei. La Bernardini de Pace ora dichiara, come tutti, che i due si sono lasciati due anni fa. E perché allora tre mesi fa ci chiedeva informazioni?”.

Fabrizio Corona ha mandato in onda un presunto audio della legale, in cui lei chiedeva proprio al Re dei Paparazzi notizie in merito alla relazione dell’ex genero con Rocío Muñoz Morales, ma lei non accetta questa versione dei fatti e ha deciso di querelarlo: “Ciò che rileva, a prescindere dall’identità effettiva della interlocutrice, è che certamente non possa affermarsi, come fatto in via surrettizia da Corona, che sia stata quest’ultima a richiedere informazioni sul caso Bova. Il file non risulta integro, ma bensì artefatto con diversi tagli nella riproduzione, in particolar modo nelle frasi dell’interlocutrice, e con sonorità non coerenti, consistenti in dei beep cadenzati”.

Secondo Annamaria Bernardini De Pace, Fabrizio Corona ha dato informazioni false sul suo conto e ha voluto screditarla utilizzando nei suoi confronti degli insulti: “Corona, approfittandosi dell’eco mediatica della notizia dell’inchiesta ed evidentemente contrariato dal reclamo nell’interesse di Bova per l’indebita diffusione non autorizzata di contenuti personali di quest’ultimo anche da parte del querelato, ha maliziosamente colto l’occasione per trasformare ciò che alla prima apparenza si presentava come un commento a detta vicenda, in una diretta e gratuita invettiva nei confronti della querelante, screditandola con insulti gratuiti e accostandone impropriamente l’immagine a notizie false e destituite di fondamento”.