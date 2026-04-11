Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una puntata dai toni accesi, dalle profonde crisi esistenziali e ricca di adulti intenti a comportarsi come degli adolescenti. Una puntata del Grande Fratello Vip, insomma, in tutto e per tutto. Si parte col duro scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che resta il più alto (o basso, a seconda dei punti di vista) e d’intrattenimento. Così, tanto per spiegare dov’è fissata l’asticella qualitativa.

Mussolini contro Volpe. Voto: 2

Io sono santa e tu sei una provocatrice ma, a dire il vero, tu sei una giocatrice che fa strategia e odiatrice seriale delle donne. Se a ciò mescoliamo i duri giudizi dallo studio di Blasi, Lucarelli e Buonamici nei confronti di Adriana Volpe, al netto del dare per scontato che il carattere di Alessandra Mussolini è problematico e noto (ma lei è onesta e non si nasconde, spiegano), abbiamo riassunto l’avvio della puntata.

Al netto della pubblicità, questo scontro porta via la prima ora di trasmissione. Ecco un altro riassunto, stavolta della seconda parte. Antonella Elia ne ha un po’ per tutti, da sempre, ma stavolta “gioca a fare la vittima”, dicono dallo studio. Mussolini è una teatrante ben nota e si dovrebbero usare gli stessi mezzi per fronteggiarla, altrimenti si sprecano energie. Adriana Volpe non potrà mai essere spalleggiata, lascia intendere la Lucarelli, che ha per lei un’antipatia “epidermica”. Di fatto è antipatica, dice, anche quando ha ragione.

Al netto del fatto che qui nessuno si salva e che il tentativo (da ambo le parti) di estremizzare per proprio tornaconto è evidente, che bel messaggio da far passare: avere ragione ma dimostrarlo in maniera poco accattivante non dà diritto al giusto riconoscimento.

La crisi di Adriana. Voto: 3

La convivenza forzata e l’isolamento (quasi) sociale hanno di certo un impatto sulla psiche umana. Detto ciò, è un po’ desolante che la risposta sia a 52 anni quella di chiudersi in sé, allontanare tutti, prendere il pallone al parco e portarselo a casa, al grido di: “Con voi non gioco più”.

Adriana Volpe ha fatto esattamente questo. Dopo lo scontro con Alessandra Mussolini, ma soprattutto dopo aver ricevuto critiche alquanto dirette dallo studio, ha deciso di non sostenere la prova prevista.

Ilary Blasi nomina la santa scaletta e le dà tempo per rifletterci, ma lei ribadisce: “Per fare la verticale in piscina serve fiato e oggi non ce l’ho”. Fin troppo agitata, non vuole esibirsi e si lascia andare alle lacrime. Le stesse che la Mussolini evidenzia non esistere: “Fa i capricci come una bambina di tre anni”.

Alla fine però accetta, prestandosi alla prova con Renato, Raul e Nicolò. Perché, in fondo, vige ancora la regola del “mi si nota di più se faccio la verticale in piscina o no, o se magari vado in piscina e me ne sto in un angolo, senza entrare in acqua?”.

Il duro passato di Francesca Manzini. Voto: 8

Dopo una breve pausa, si apre un nuovo tribunale. L’imputata stavolta è Francesca Manzini, accusata di non prendere parte e di stazionare, “serena”, negli accampamenti di ambo gli schieramenti.

Lei rivendica il diritto d’aver rapporti tanto con Antonella che con Alessandra: “Non sono al Grande Fratello Baby Vip”. Per lei in serbo una sorpresa, con sua madre che entra in casa e balla con Raimondo Todaro.

L’incontro tra mamma e figlia scatena lacrime profonde e il racconto di un passato fatto di violenza psicologica: “Ho imparato che l’amore è il mio lavoro, che l’amore è quello per me stessa. Vivo per dare agli altri la felicità che non ho avuto”.

Sua madre le augura il meglio e di trovare un uomo che la stimi e ami davvero. Lei vuole chiudere questo suo spazio con un messaggio importante: “Non permettete a nessuno di alzare le mani. Denunciate”.

La crisi di Adriana, parte II. Voto: 2

“Mi si nota di più se sono in salotto e proseguo la puntata o se resto in casa ma mi chiudo in bagno?”. C’è ancora odore di drama al GF Vip, con Adriana Volpe che rifiuta di farsi rivedere. Il bagno è il suo rifugio ma Ilary Blasi la convince a raggiungere in confessionale, affiancata da Antonella Elia (è magnifico che fino a poche puntate fa si detestassero, ndr).

Nonostante siano trascorse ore, di colpo la conduttrice ha ripensato alle parole di Alessandra: “Sentirmi dire che non sono dalla parte delle donne, mi fa male”. Aggiunge poi d’essere pronta a diventare invisibile, se questa è la reazione al suo modo di essere. Per Blasi e Lucarelli questo è un po’ un ricatto e alla fine Volpe si dice pronta a fare tesoro delle critiche ricevute. Ci attendono giorni d’autoanalisi. A lei per migliorarsi, a noi per superare quanto visto.

Le nomination. Voto: 6

Le nomination sono ben visibili e c’è dunque modo di creare altra tensione. Mussolini non perde l’occasione per tornare all’attacco, fingendo un pianto e ribadendo di non credere alle “lacrime” di Adriana Volpe.

Lei, dal canto suo, è totalmente nella parte della piccola fiammiferaia sconfitta dalla vita. Arriva infatti a ringraziare Raul per la nomination. Ilary Blasi è stanca di tutto questo e tenta di risollevarla.

Alla fine la presentatrice ottiene ciò che vuole. Ecco le nomination: Adriana, Blu e Lucia. La meno votata verrà eliminata nella puntata di martedì 14 aprile.