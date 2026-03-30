"Vipera 1 e vipera 2", ovvero Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Le ha definite così Cesara Buonamici dopo i loro duri attacchi ad Adriana Volpe

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IPA Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe: scoppia la polemica

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha avuto inizio nel segno delle polemiche. Lo stesso potrebbe dirsi per tutte, eccezion fatta per quella d’esordio, ma in questo caso ci sono in ballo tre nomi eccellenti di questa edizione.

Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Tutto ha avuto inizio con una torta. Il GF VIP è iniziato da poco ma il nervosismo è già alle stelle. Abbiamo visto Alessandra Mussolini spettegolare sul conto di Adriana Volpe. Il motivo? Quest’ultima stava preparando un dolce e descriveva tutti i passaggi a voce alta.

Non c’era però nessuno ad ascoltarla. Un modo per interagire col pubblico? Non proprio. La conduttrice ha spiegato d’aver voluto descrivere tutti gli step a sua figlia, nella speranza che volesse replicare, così com’è effettivamente accaduto. Quelle accuse di protagonismo sono così crollate ma l’astio tra le due è rimasto intatto.

Un atteggiamento da bulla, quello della Mussolini, che prima provoca e poi colpevolizza: “Piange da tre ore. (…) Non si può fare una tragedia per tutto. D’altronde Adriana non si fa scrupoli, è tremenda”.

Antonella Elia è pienamente d’accordo con Alessandra e non ha impiegato molto a rincarare la dose. Ha fatto riferimento alla prova in apnea, sottolineando come la produzione avesse chiesto un rapido ritorno dagli altri, lasciando i capelli bagnati.

Ha quindi svelato che Volpe riteneva di non potere, avendo il ciclo. Ecco che si scatena il caso. “Ma quale ciclo”, dice ridacchiando la Mussolini in confessionale con l’amica. Il riferimento è chiaramente all’età della presentatrice, secondo loro fin troppo “anziana” per poter avere ancora il ciclo. Avrebbe dunque mentito per manie di protagonismo? Le due sono certe del fatto che Adriana non volesse rovinarsi il trucco: “Era ovvio che fosse inventato sul momento”. In studio, però, nessuno prende le loro parti, anzi.

Selvaggia Lucarelli contro Alessandra Mussolini

Le parole di Alessandra Mussolini, molto ostile nei confronti di Adriana Volpe senza alcun motivo, hanno infastidito sia Selvaggia Lucarelli che Cesara Buonamici.

“Ma quale ciclo, hai il triciclo. (…) Diciamo che abbiamo anche noi il ciclo? Ho un mal di pancia da ciclo. (…) Se lei ha il ciclo, io sono incinta. Dai su, il miracolo del Grande Fratello”.

Si è poi concretizzata la stessa dinamica precedente. Le colpe dovrebbero cadere su Volpe, secondo Mussolini, rea del fatto di covare dentro di sé tutto questo risentimento, spiega. Si è poi sfiorato l’incredibile quando la provocatrice ha dato vita a una scenetta (“Lo faccio?”: un primo passo per fare pace, con tanto di bacio sulla testa: “Dai Adriana, non è successo niente”.

Il rapporto però non è recuperabile, anzi, potrà soltanto peggiorare.

Una scena che ha dell’incredibile, con Mussolini ed Elia che continuano il loro attacco senza ragion d’essere anche in prima serata. Volpe si tira indietro e precisa di non voler scendere nei dettagli di affari privati: “Se questo è il contenuto che vogliamo fare, mandatemi fuori. Che squallore! Questa è una brutta pagina di televisione”.

Ilary Blasi prova a smorzare, sottolineando come non ci sia nulla di male nel trattare il tema. Peccato che la conduttrice dovrebbe rendersi conto di come questa sia una chiara dinamica da bulli, che lei avalla.

Per fortuna c’è Selvaggia Lucarelli, che prende il toro per le corna e si lancia contro le due: