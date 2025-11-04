Rocio Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: “Ormai siamo ex, ma sarà sempre il padre delle mie figlie”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Raoul Bova e Rocio Morales addio

Rocio Morales rompe il silenzio sulla fine della relazione con Raoul Bova. L’attrice spagnola ha speso qualche parola sul suo ex marito nel corso di una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, affrontando la questione con una discreta ironia.

Le parole di Rocio Morales su Raoul Bova

Tra i meriti di Fiorello e Fabrizio Biggio c’è anche quello di essere riusciti a strappare qualche dichiarazione a Rocio Morales sul suo ex Raoul Bova. I due conduttori hanno infatti chiamato l’attrice spagnola in tarda serata per una diretta su Instagram: “Telefonate al mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle 11 di sera. Se già ci chiamiamo “ex”? Sì certo, siamo ex ormai“, ha ironizzato la Morales.

Nonostante la loro relazione non si sia chiusa nel migliore dei modi, Rocio ha comunque speso delle belle parole nei confronti del suo ex compagno: “Siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini”.

Insomma, l’iniziale amarezza per il tradimento di Bova con la modella Martina Ceretti ha lasciato posto ad una lucida maturità: ancor prima che ex fidanzati, Rocio e Raoul sono genitori delle piccole Luna e Alma, che rappresentano per entrambi una priorità assoluta.

La separazione tra Rocio e Raoul

Raoul Bova e Rocio Morales sono stati una delle coppie più ammirate del panorama nazionale per ben dodici anni. La loro storia si è interrotta in seguito alla pubblicazione di alcune chat tra l’attore romano e la giovane modella Martina Ceretti, che confermavano una relazione tra i due. Nonostante Bova abbia dichiarato di essere già single ai tempi della frequentazione con l’influencer 23enne, Rocio l’ha smentito in più occasioni, spiegando che la presunta “pausa” con il suo ex compagno non sarebbe mai esistita: “La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole”, aveva dichiarato ai giornalisti.

La pubblicazione dei messaggi con Martina Ceretti ha comunque rappresentato una vera e propria tempesta mediatica nella vita di Bova, che ha raccontato di essere stato vittima di un ricatto: “C’è stata una richiesta di soldi. Non ho accettato e ho rispedito il tentativo di estorsione al mittente. Non avevo nulla da nascondere ed è sbagliato piegarsi alle minacce, in primis perché credo nella giustizia”, ha spiegato l’attore a Verissimo.

A difenderlo in tribunale, sarà Annamaria Bernardini De Pace, madre della sua ex moglie Chiara Giordano: la celebre avvocata seguirà l’attore anche nella causa per l’affidamento delle figlie Luna e Alma, nate proprio dalla relazione con Rocio Morales. Se poco dopo lo scandalo il rapporto tra i due ex era apparso poco disteso, col tempo la situazione è notevolmente migliorata: secondo alcune indiscrezioni, la coppia avrebbe infatti trovato già un accordo per il mantenimento.