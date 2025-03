"La favola d'amore è finita", avrebbero spifferato alcuni amici vicini alla coppia che per il momento non ha ancora smentito le recenti voci

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales starebbero vivendo un momento di difficoltà. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito. Stando però a quanto spifferato da alcuni amici, i due attori sarebbero in crisi da diverso tempo. Tanto da aver preso la decisione di non vivere più sotto lo stesso tetto nonostante le due figlie in comune Luna e Alma, che hanno rispettivamente dieci e sette anni.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati?

A lanciare l’indiscrezione su Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è il settimanale Diva e Donna che in copertina titola: “La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa”. Pare che a farlo sapere siano state delle persone molto vicine alla coppia che però non sarebbe più una coppia. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati che hanno sempre cercato di vivere il loro amore con discrezione nonostante il grande interesse del pubblico.

Curioso, però, che il 19 marzo, in occasione della Festa del papà, Rocio Munoz Morales abbia condiviso sui social solo un pensiero per suo padre, scomparso due anni fa, senza però fare alcun riferimento a Raoul Bova, padre delle figlie Luna e Alma. Un atteggiamento ben diverso da quello del passato. “Auguri ai due papà migliori del mondo per me! Papá Manuel e Papà Raoul”, aveva ad esempio scritto una volta. Ora nessun cenno a Bova: il segno di una crisi che non è stata superata?

Tra l’altro i motivi di questo presunto allontanamento restano per ora avvolti nel mistero. C’entra forse il grande desiderio di Rocio di convolare a nozze e mai realizzato da Bova, reduce dal divorzio con Chiara Giordano? Qualche mese fa, ospite di Storie di donne al bivio, l’artista spagnola aveva però elogiato il suo legame con Raoul.

“Non sapevo chi fosse e all’inizio non è successo niente. – aveva detto ricordando il loro primo incontro sul set del film Immaturi, Il viaggio – Io avevo una storia difficile con un ragazzo spagnolo e anche lui aveva le sue ferite. Ci è voluto del tempo per capire che era un vero e grande amore”.

“Oggi – aveva aggiunto – dopo anni e due figlie è ancora Raoul l’uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping o a pregare in Chiesa. Le follie? Amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente, ma il nostro non è un amore scontato”.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono conosciuti nel 2011 ma la loro relazione è sbocciata solo qualche anno dopo. “Parlavamo due lingue, lui era più grande di me e c’è voluto del tempo prima di fidanzarci”, aveva spiegato lei.

Prima l’attore era sposato con Chiara Giordano, con cui ha avuto i figli Francesco e Alessandro. Dal rapporto con la collega spagnola sono invece nate le figlie Luna nel 2015 e Alma nel 2018.

Nonostante il feeling, l’amore e la nascita delle due figlie, la coppia non si è mai unita in matrimonio, e spesso questo argomento è stato oggetto di curiosità, in particolare durante le interviste.

In una puntata del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Rocío ha dichiarato a riguardo: “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo. Non lo farei mai io”. E ora la favola è davvero finita?