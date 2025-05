Fonte: IPA Rocio e Raoul Bova

Rocio Munoz Morales è tornata in tv, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, per promuovere il suo nuovo spettacolo teatrale, Contrazioni pericolose. L’intervista è stata però anche occasione per indagare più a fondo sulla sua vita privata e l’attrice e ballerina non ha esitato a condividere alcuni dettagli piccanti della sua lunga relazione con Raoul Bova.

Rocio Munoz Morales a La volta buona parla di Raoul Bova

Dalla famiglia amorevole e unita agli esordi come corista muta di Julio Iglesias, Rocio Munoz Morales ha svelato alcuni retroscena sulla sua sfera più intima e sulla carriera a La volta buona. Nessun riferimento alla chiacchierata e presunta crisi con Raoul Bova, anzi. Sembra che vada tutto bene nella coppia, ormai legata da oltre dieci anni.

Rocio ha ricordato gli inizi di questo amore, sbocciato sul set del film Immaturi-Il viaggio. “Ho fatto tre provini per la parte ma non parlavo neppure una parola di italiano. Dicono sempre che l’italiano e lo spagnolo si somigliano ma non è così. Per me sembrava russo, cinese. Sul set parlavo solo in inglese”, ha ammesso.

“Ma come parlavi all’inizio della storia con Raoul?”, ha dunque chiesto Caterina Balivo. “In inglese, una volta abbiamo fatto pure l’amore in inglese“, ha ricordato ridendo la Munoz Morales. Una grande passione e allo stesso tempo un amore profondo che ha portato poi alla nascita di due figlie, Luna ed Alma.

“Siamo anche due genitori che falliamo, che sbagliamo, non siamo perfetti ma di certo siamo due genitori che le amano alla follia e che hanno costruito una bellissima famiglia piena d’amore”, ha aggiunto Rocio provando a cancellare i pettegolezzi dell’ultimo periodo.

Certo, è strano che nella Top 5 delle canzoni della sua vita non figuri neppure una per il suo grande amore ma non è escluso che questa scelta sia dipesa dalla volontà di proteggere un rapporto che è sempre stato molto, forse troppo, chiacchierato.

L’ultimo avvistamento di Rocio e Raoul Bova

Di recente Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono tornati a farsi vedere insieme. I paparazzi di Chi hanno immortalato la coppia all’uscita del Teatro Manzoni di Roma, dove lui ha assistito con la figlia più grande Luna alla prima dello spettacolo della compagna.

“Ritrovata armonia”, fa sapere il magazine lasciando intendere che di certo ci sono state delle incomprensioni ma, a quanto pare, brillantemente superate.

Del resto non è facile stare insieme dopo così tanto tempo ma Rocio e Bova fanno il possibile per rafforzare il loro legame. “Il gossip? A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno ad una verità normale… se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi loro creano intorno una cosa gigante che non è la verità” ha detto la spagnola qualche settimana fa a Obbligo o verità, lo show di Alessia Marcuzzi.

Probabile dunque che la coppia abbia dovuto fare i conti con un momento negativo, di quelli che accadono un po’ a tutti. E chissà che dopo queste difficoltà non arrivi finalmente il tanto agognato matrimonio…