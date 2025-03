Rocio Munoz Morales sulla crisi con Raul Bova: “Il gossip dice la verità, ma a volte ingigantisce”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fonte: IPA Raoul Bova e Rocio

Da alcuni giorni si parla con insistenza di una forte crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: indiscrezioni che hanno subito allarmato i fan della coppia, ma alle quali ha risposto con decisione l’attrice spagnola. Ospite del nuovo show di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità, Rocio ha parlato di gossip e pettegolezzi specificando che, molto spesso, nascondono un fondo di verità.

Le parole di Rocio Munoz Morales sulla crisi con Raoul Bova

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più solide dello show business italiano: i due attori stanno insieme dal 2011, ma negli scorsi giorni si era parlato di una presunta crisi sentimentale. A rompere il silenzio sulla questione è stata la conduttrice spagnola: ospite del nuovo show Obbligo o verità, ha siegato che il gossip e la cronaca rosa, pur riferendo notizie veritiere, alcune volte le ingigantiscono per hype.

Il format condotto da Alessia Marcuzzi va in onda ogni lunedì su Rai 2: nel corso di ogni puntata, gli ospiti saranno chiamati a cimentarsi con simpatiche gare oppure a dare prova di assoluta sincerità di fronte a quesiti spinosi. E tra i vip che siederanno nello studio di Obbligo o verità il 31 marzo, c’è proprio Rocio Munoz Morales. L’attrice spagnola ha dovuto rispondere al quesito “Gossip: tutte bugie o a volte ci azzeccano?” a lei posto dalla conduttrice, e ha dimostrato di non avere particolari peli sulla lingua.

“Devo dire la verità? Io la dico sempre. Il gossip? A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno ad una verità normale… se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi loro creano intorno una cosa gigante che non è la verità” ha spiegato. Parole che sembrano un chiaro riferimento alla presunta crisi con il compagno Raoul Bova: insomma, potrebbe esserci stata qualche piccola lite tra i due, ma nulla che possa far pensare ad un allontanamento o ad una separazione vera e propria.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono in crisi?

A lanciare l’indiscrezione di una possibile crisi tra Rocio e Raoul era stato il settimanale Diva e Donna: “La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa” avrebbero confidato fonti vicine alla coppia. Pochi giorni dopo, erano arrivati anche alcuni scatti dell’attrice in compagnia di un misterioso uomo: immagini assolutamente innocenti, ma che avevano riacceso i sospetti di un allontanamento tra le due star.

Se inizialmente Raoul e Rocio avevano preferito non rispondere ai pettegolezzi sul loro conto, dopo la pubblicazione di queste foto la conduttrice aveva replicato in modo secco alle illazioni sui social: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta. Il mio amico da più di 20 anni, Giuseppe Di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia, super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo Il Cappotto di Janis“.

Insomma, non ci sarebbe nessun terzo incomodo tra il bel Raoul e la sua compagna, nonostante le incomprensioni che, come sempre, potrebbero sorgere anche nelle coppie più solide e navigate.