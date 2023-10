Test: quale albero ti rappresenta?

Camminare in un bosco ci fa stare meglio perchè il legame con gli alberi è forte in ognuna di noi, fin dai tempi ancestrali. Ma ognuna ha un legame unico con un albero in particolare: scopri qual è il tuo con il test che ti svela sono le tue... radici

Senza di loro non potremmo vivere. Gli alberi sono indispensabili ala nostra esistenza. Finché loro saranno in salute, lo saremo anche noi. L’esempio più evidente è quello della grande foresta amazzonica, che si estende nel cuore del Sud America. Questa meravigliosa porzione di biosfera, che copre un’area di circa 5,5 milioni di chilometri quadrati, ha un ruolo basilare nel ciclo dell’acqua e nella regolazione del clima globale. Assorbe enormi quantità di anidride carbonica dall’atmosfera e rilascia ossigeno. È il polmone dei nostri polmoni, minacciato però diversi fattori come la deforestazione, l’inquinamento e il cambiamento climatico. E la stessa funzione la ricoprono tutti gli alberi del pianeta Terra.

Una connessione verde

È evidente quindi che senza gli alberi ce la caveremmo piuttosto male. Loro sono il nostro respiro, ma anche la gioia per gli occhi, la calma per lo spirito, la fonte di nutrimento, il materiale per le nostre case e le case per tantissime specie animali. Il legame con gli alberi risiede nella storia ancestrale dell’umanità: è proprio in questo elemento della natura che l’uomo ha trovato un solido aiuto per sviluppare la sua cultura. Come gli alberi hanno le radici che si muovono verso il cuore della terra, così nel nostro inconscio abbiamo ben radicato il legame con questi straordinari abitanti verdi del mondo: è per questo che camminare in un bosco ci fa stare meglio e sedersi sotto un albero altissimo ci fa sentire in pace. Inoltre, abbracciare il tronco di un albero ci regala la quiete interiore, ma anche la riduzione dello stress, una migliore respirazione, la regolarizzazione del battito cardiaco e della pressione.

Ognuna di noi, però, ha una connessione speciale con un albero in particolare, forse per remoti legami familiari, per ataviche relazioni territoriali, per nessi che seguono imperscrutabili percorsi decisi dalla natura. Se vuoi scoprire quale albero ti rappresenta e ti somiglia, gioca con il test che ti svela con chi condividi le tue… radici!