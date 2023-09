Fonte: 123RF Test: Quanto sei equilibrata?

L’equilibrio interiore è uno stato di calma e serenità che deriva dall’armonia tra corpo e mente. Detto così sembra facile, ma in realtà non lo è affatto. Per ottenerlo c’è chi ricorre allo yoga, chi al bilanciamento dei sassi, allo psicoterapeuta, alle escursioni in montagna, ai consigli della mamma. Per preservare un’interiorità in grado di resistere agli urti quotidiani ognuno trova il metodo adatto alle proprie esigenze.

Momenti difficili

Ma non è semplice mantenere il proprio equilibrio interiore: ci sono troppi fattori che concorrono a turbarlo. E avere dei cedimenti è normale e anche molto umano. Chi non ha dei momenti di rabbia o di sconforto? Chi riesce a sopportare un collega odioso, un lavoro stressante, una situazione frustrante senza farsi girare un po’ le scatole?

Recuperare la forza

Essere un filino squilibrati, ogni tanto, capita a tutti. Quindi, se il fine ultimo è sentirsi equilibrate interiormente, così da preservare il benessere mentale e fisico, concediamoci però qualche momento di incertezza, confusione, irritazione, avvilimento. Ma poi dobbiamo recuperare la nostra forza per vivere al meglio. Tre consigli furbi?

Impariamo a dire di no , con educazione, a quello che non riteniamo importante per noi.

, con educazione, a quello che non riteniamo importante per noi. Siamo gentili con tutti, ma soprattutto con noi stesse.

ma soprattutto con noi stesse. Lasciamo correre: non impuntiamoci sulle cose piccole, viviamo con leggerezza, perdoniamo invece di legarcela al dito.

E tu, come pensi di essere? Super equilibrata e sempre in controllo di te stessa oppure ogni tanto molli la presa e il tuo equilibrio si fa incerto? Gioca con il test che ti svela se sei hai un equilibrio interiore stabile oppure se ti concedi qualche… oscillazione!