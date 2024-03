Test: Quale super abito da red carpet sei?

Tra gli outfit più iconici rimasti nella storia della notte degli Oscar, qualcuno in particolare ti somiglia e ti rappresenta: gioca con il test che ti svela come e perchè sei connessa a quell'abito in particolare

Chissà se quei pioneristici professionisti del cinema che, il 16 maggio del 1929, organizzarono la prima edizione del premio Oscar, immaginavano che, 95 anni dopo, la cerimonia da loro inventata sarebbe stata la più attesa da tutto il mondo della cinematografia mondiale! Quegli “anticipatori”, che nella loro prima premiazione assegnarono gli Awards a film muti, erano i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, abbreviata in Academy, organizzazione fondata due anni prima a Los Angeles, California, per favorire lo sviluppo dell’industria cinematografica nazionale e internazionale. Quest’anno, dunque, siamo giunti alla 96° edizione dell’evento più atteso di Hollywood. Ed ogni anno è divertente scoprire a chi sono andati i premi, scommettere su un film invece di un altro, parteggiare per la propria attrice preferita o sperare in un outsider di talento.

Ma la cosa più elettrizzante, sia che assistiamo alla serata in diretta o che la vediamo registrata, è gustarsi gli outfit delle dive e dei divi che sfilano sul Red Carpet (tornato rosso proprio quest’anno perché il beige chiaro dell’anno scorso si sporcava troppo). Abiti da sogno, firmai dagli stilisti più famosi, cadono perfettamente sul corpo di protagoniste tirate a lucido per la notte più glam dell’anno: da Lily Gladstone a Emma Stone, da Emily Bunt a America Ferrera, le attrici più talentuose dell’anno appaiono tutte bellissime, sorridenti per i fotografi o con gli occhi lucidi per un riconoscimento atteso o insperato. E non è facile resistere alla tentazione di immaginarci nei loro panni, nel vero senso del termine: come starebbe, su di noi, il magnifico abito sfoggiato dalla protagonista di quel film che ci è tanto piaciuto?

Negli anni abbiamo visto decine di abiti iconici nelle serate degli Academy Awards, e molti di essi sono rimasti nella storia della moda. Difficile dire quale sia stato il più bello, ma alcuni hanno rappresentato un momento peculiare nella storia degli Oscar. Tra questi fantastici modelli firmati dai più grandi stilisti, ce ne sono alcuni che catturano di più il nostro gradimento perchè ci “somigliano” e ci rappresentano, nello stile e nel gusto, e possono raccontare qualcosa di noi (oltre che ad averlo raccontato delle star che li hanno indossati).

Per scoprire quale super abito da red carpet degli Oscar sei, gioca (e sogna) con il nostro test che ti svela quale iconico dress ti somiglia e perché.