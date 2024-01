Candidate a migliori attrici protagoniste agli Oscar 2024: film e curiosità

Molte conferme e qualche sorpresa per le nomination a miglior attrice protagonista agli Oscar 2024. Perché se è vero che quelle a Emma Stone per Povere creature e Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese erano quasi scontate, brucia la sconfitta di Margot Robbie per Barbie, soppiantata dalla sorpresa di Sandra Hüller per Anatomia di una caduta e Annette Bening per Nyad – Oltre l’Oceano. Scopriamo tutto sulle fantastiche 5 – in ordine rigorosamente alfabetico – e qualche curiosità inedita sulle nomination