Fonte: IPA Faye Dunaway

Considerata una delle attrici più iconiche e talentuose di Hollywood e con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, Faye Dunaway ha interpretato alcuni dei ruoli più memorabili della storia del cinema, lavorando con registi di fama mondiale e lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, la sua carriera e sui film che l’hanno resa una leggenda del grande schermo.

Chi è Faye Dunaway

Nata il 14 gennaio 1941 a Bascom, in Florida, Dorothy Faye Dunaway è una delle attrici più iconiche di Hollywood, nota per la sua bellezza classica e il suo talento straordinario. Figlia di una casalinga e di un militare, ha iniziato a studiare recitazione all’Università di Boston, per poi trasferirsi a New York e lavorare al Lincoln Center Repertory Theater.

Dopo il suo esordio Broadway nella produzione di A Man for All Seasons di Robert Bolt, ha costruito la sua carriera a partire dagli anni ’60 guadagnando rapidamente un enorme successo grazie alle sue interpretazioni intense e carismatiche e lavorando con alcuni dei registi più rispettati del cinema contribuendo al successo di film diventati veri e propri cult. La sua dedizione alla recitazione e la capacità di trasformarsi in una vasta gamma di personaggi le hanno valso numerosi premi e riconoscimenti, rendendola una figura di riferimento nel mondo del cinema. Nel 1996 l’attrice arriva a ricevere la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Bellissima e molto seguita, l’attrice si è sposata due volte: il primo matrimonio, durato dal 1974 al 1979 con Peter Wolf, e il secondo dal 1983 al 1987 con Terry O’Neil, con il quale ha avuto un figlio, Liam. Tra le relazioni più importanti dell’attrice troviamo i nomi del comico Lenny Bruce, il regista Jerry Schatzberg e, dal 1968 al 1970, Marcello Mastroianni, con cui ha lavorato sul set del film Amanti.

Faye Dunaway, i suoi film più iconici

“Gangster Story (Bonnie e Clyde)”

Uno dei primi ruoli che ha permesso a Faye Dunaway di far vedere tutto il suo talento è stato quello di Bonnie Parker nel film Bonnie e Clyde del 1967. Diretto da Arthur Penn, questo film è stato rivoluzionario per il suo stile e la sua narrazione. Dunaway, insieme a Warren Beatty, ha interpretato una delle coppie criminali più famose della storia americana, guadagnandosi una nomination all’Oscar e un premio BAFTA e un David di Donatello come migliore attrice straniera per la sua performance.

Fonte: Getty Images

“Chinatown”

Un altro ruolo iconico è quello di Evelyn Mulwray in Chinatown, film del 1974 del celebre Roman Polanski. Questo thriller noir, ambientato negli anni ’30 a Los Angeles, è considerato uno dei migliori film di sempre. La performance di Dunaway, accanto a Jack Nicholson, è stata acclamata dalla critica e le ha fatto guadagnare un’altra nomination all’Oscar.

Fonte: IPA

“Quinto potere”

Nel 1976, Dunaway ha recitato in Quinto potere (Network) diretto da Sidney Lumet. Interpretando il ruolo di Diana Christensen, una spietata produttrice televisiva, Dunaway ha mostrato la sua versatilità e intensità, vincendo l’Oscar come miglior attrice protagonista. Il film è una critica feroce del mondo della televisione e della manipolazione mediatica, e la performance di Dunaway è stata fondamentale nel trasmettere la potenza del messaggio del film.

“Mommie dearest”

Uno dei ruoli più controversi di Faye Dunaway è stato invece quello di Joan Crawford in Mommie dearest. Il film, basato sull’omonimo libro scritto dalla figlia adottiva di Crawford, Christina, ha mostrato un lato oscuro della leggendaria attrice. Nonostante le critiche miste e le polemiche, la performance di Dunaway è rimasta memorabile e ha contribuito a mantenere vivo l’interesse per la figura di Crawford.

Impossibile dimenticare, poi, le sue interpretazioni in pellicole come I tre giorni del condor del 1975, Supergirl del 1984 e Gia del 1998, in cui la Dunaway interpreta Wilhelmina Cooper accanto a Angelina Jolie.