Fonte: IPA Pietro Castellitto

Si riaccendono i flash sul Festival di Venezia 2024, o meglio sull’ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Il Lido accoglierà quest’anno molte star hollywoodiane e grandi nomi della musica. Per dirne alcuni, Brad Pitt, Jenna Ortega, George Clooney e Lady Gaga. Ma non è l’unica sorpresa: sono, infatti, ben cinque i film italiani in concorso. Vediamo quali.

I film italiani in concorso al Festival di Venezia 2024

Si è svolta come di consueto la presentazione dei film in concorso al Festival di Venezia: la cornice d’eccezione è il Lido. A darne l’ufficialità sono stati il Presidente Pietrangelo Buttafuoco e il Direttore Alberto Barbera. Al Festival di Venezia 2024, sono ben cinque i film italiani (su ventuno) in concorso. Una notizia che promuove l’eccellenza del nostro cinema: sono in gara Campo di Battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, Iddu (Sicilian Letters) di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Queer di Luca Guadagnino e Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt.

Venezia 81 ci attende con una parata di stelle hollywoodiane e non solo. Ma il film più atteso è sicuramente Joker: Folie à Deux, diretto sempre da Todd Phillips, che è stato annunciato ad aprile. Parliamo del sequel del film Joker, che ha vinto il Leone d’Oro alla 76ª edizione del Festival. C’è grande curiosità soprattutto per la performance di Lady Gaga, dal talento smisurato, non solo sul palco, ma anche davanti alla telecamera. Ovviamente, torna il grandissimo Joaquin Phoenix (per il suo ruolo ha vinto l’Oscar nel 2020).

Tutti i film in concorso al Festival di Venezia 2024

The Room Next Door di Pedro Almodóvar

Campo di battaglia di Gianni Amelio

Leurs enfants après eux di Ludovic e Zoran Boukherma

The Brutalist di Brady Corbet

Jouer avec le feu (The Quiet Son) di Delphine e Muriel Coulin

Vermiglio di Maura Delpero

Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Queer di Luca Guadagnino

Kjærlight (Love) di Dag Johan Haugerud

April di Déa Kulumbegashvili

The Order di Justin Kurzel

Maria di Pablo Larraín

Trois amies di Emmanuel Mouret

Kill the Jockey di Luis Ortega

Joker: Folie à deux di Todd Phillips

Babygirl di Halina Reijn

Ainda estou aqui (I’m Still Here) di Walter Salles

Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt

Harvest di Athina Rachel Tsangari

Qing chun gui (Youth – Homecoming) di Wang Bing

Stranger Eyes di Yeo Siew Hua

I film fuori concorso al Festival di Venezia 2024

Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton

L’orto americano di Pupi Avati

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

Phantosmia di Lav Diaz

Maldoror di Fabrice du Welz

Broken Rage di Takeshi Kitano

Baby Invasion di Harmony Korine

Cloud di Kurosawa Kiyoshi

Finalement di Claude Lelouch

Wolfs di Jon Watts

Se posso permettermi – Capitolo II di Marco Bellocchio

Allégorie citadine di Alice Rohrwacher e JR

Orizzonti

Non è da meno la sezione Orizzonti di Venezia 81, in cui ritroviamo altri film italiani. Ad aprire la sezione è Nonostante, il secondo lungometraggio di Valerio Mastandrea. Citiamo anche Familia di Francesco Costabile e Diciannove di Giovanni Tortorici. Una Venezia all’insegna dell’italianità.