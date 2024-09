Lutto per Nicole Kidman: morta la madre Janelle Ann. L’attrice assente a Venezia per recare l’ultimo saluto alla mamma

Nicole Kidman aggiunge un altro premio al suo sfavillante palmares di attrice. La sua controversa interpretazione in Babygirl, dove ricopre il ruolo di un’affermata manager che mette a repentaglio carriera e famiglia a causa di una torbida relazione sessuale con un giovane stagista, le è valsa la Coppa Volpi femminile all’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nicole, però, non era presente al lido per ritirare la meritata statuetta. Così come rivelato da una sua collaboratrice, Kidman ha lasciato la laguna a meno di 24 ore dal suo arrivo, a causa di un lutto in famiglia. La scorsa settimana è venuta a mancare la madre Janelle Ann.

Addio alla madre di Nicole Kidman, Janelle Ann

Non c’era Nicole Kidman a ritirare la Coppa Volpi, vinta come miglior attrice femminile alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Al suo posto, un messaggio scritto velocemente su un foglietto. L’attrice si scusava per la sua assenza, spiegando di aver fatto ritorno in Australia per ragioni familiari. Perché la pluripremiata attrice è dovuta scappare da Venezia il giorno dopo il suo arrivo – quando ha incantato il red carpet con un abito couture. A riportarla a casa, il più triste dei motivi. Proprio mentre Nicole si trovava dall’altra parte del mondo, è venuta a mancare la madre Janelle Ann, di 83 anni.

Nicole Kidman era molto legata alla madre, con cui manteneva un rapporto di grande affetto e complicità. Non molti mesi fa, l’attrice aveva rivelato che era proprio la madre ad aiutarla a scegliere gli outfit da sfoggiare sui red carpet. È stata lei, appassionata di cucito, a intodurla nel mondo della moda e, dopo ogni evento, Nicole attendeva l’sms della mamma, per esser sicura di avere l’approvazione più importante sul look scelto.

Il legame tra Nicole Kidman e Janelle Ann andava molto più in là della passione per la moda. Fu proprio la madre a incoraggiarla nel difficile percorso nel mondo della recitazione. Era lei a trovare i provini e sempre lei ad accompagnarla, ogni singola volta. “Lei ci è sempre stata. – aveva raccontato la diva di Hollywood – Quando sono diventata madre (di Isabella e Sunday Rose), durante il mio divorzio, al mio secondo matrimonio, sempre”. E, ogni volta che ne aveva l’occasione, Nicole faceva ritorno in Australia, per trascorrere più tempo possibile accanto alla mamma.

Janelle Ann Kidman: l’impegno a sostegno delle donne

“Se oggi sono su questo palcoscenico a ritirare questo premio è grazie a lei, a cui devo tutto”: fu dedicato alla madre il discorso con cui Nicole Kidman ricevette il Golden Globe come migliore attrice nel 2018. Janelle Ann fu da sempre fonte di grande ispirazione per Nicole. Era una fervente attivista, che da anni si batteva nella difesa dei diritti delle donne. Fu anche parte dell’associazione femminista australiana Women’s Electoral Lobby, creata nei primi Anni ’70.

Janelle Ann era un’insegnate di infermieristica, sposata con Antony David Kidman, biochimico e psicologo deceduto nel 2014. Madre affettuosa e donna attenta a quel che accede nel mondo, senza paura di alzare la voce contro le ingiustizie, da giovane fu fervente attivista e manifestante contro la guerra in Vietnam. Nata in Australia, seguì il marito in giro per il mondo, vivendo alle Hawaii prima e a Washington poi. Per poi tornare, infine, nell’amata Australia, dove a settembre 2024 ha lasciato questo mondo.