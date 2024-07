Fonte: IPA Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose

Foto splendide, quelle che giungono dall’evento OMEGA a Parigi. Nella serata del 29 luglio 2024, infatti, Nicole Kidman ha percorso il red carpet al fianco della figlia Sunday Rose Urban. A inizio mese ha compiuto 16 anni e per molti è la copia della madre.

A 57 anni, la celebre attrice non sembra avere alcun timore nel mostrare il proprio fisico. L’elegante completo bianco indossato, infatti, lasciava intravedere un ventre decisamente tonico. Del resto si era già mostrata in gran forma nel film, A family affair, al fianco di Zac Efron e Joey King.

I look di mamma e figlia

Impossibile non attirare l’attenzione dei fotografi, oltre che degli utenti sui social, quando ci si cimenta in una sfilata madre-figlia e si è una celebrità del calibro di Nicole Kidman. Sempre amatissima, si è mostrata come detto in bianco. Ha indossato per l’occasione un top crop e una gonna a vita alta. Il tutto corredato da dettagli dorati. Look completato con delle slingback con tacco decisamente particolare, a forma di rosa rossa.

Fonte: IPA

Che dire invece della giovanissima Sunday Rose. Il 7 luglio ha compiuto 16 anni e questo è di certo stato un bel po’ per festeggiare i suoi “sweet sixteen”. Per lei completo elegante di colore grigio. Ventre e vita in vista, così come braccia scoperte del tutto. In aggiunta, pantaloni in tinta a gamba larga.

Red Carpet in salsa olimpica

Madre e figlia si sono mostrate di ottimo umore sul red carpet. L’evento può dirsi un plus della loro esperienza parigina. Sono infatti giunte in città per le Olimpiadi. Risate dinanzi ai fotografi e tanta complicità.

Alla neo 16enne è stata di certo regalata un’esperienza da sogno nella città delle luci. Qui però trova spazio l’intera famiglia, il che comprende il cantautore Keith Urban e la secondogenita Faith Margaret, di 13 anni. I quattro sono stati visti tra il pubblico durante la gara della 14enne skateboarder australiana Chloe Covell.

Fonte: IPA

Questa non rappresenta però l’intera famiglia di Nicole Kidman, che è un po’ più allargata di così. Guardando al passato, infatti, ha adottato due figli con l’ex marito Tom Cruise: Isabella e Connor, rispettivamente di 32 e 29 anni.

Nicole Kidman, figli adottivi e Scientology

Per quanto abbiamo sottolineato che Nicole Kidman abbia altri due figli, il rapporto con loro è di fatto inesistente. Il motivo? I due, Isabella e Connor, hanno scelto di seguire come il padre la religione di Scientology.

Si sono allontanati dalla madre, mal considerata dalla congrega dopo il divorzio problematico con Tom Cruise, che è uno dei volti del credo. Una realtà molto dolorosa per l’attrice che teme di averli persi per sempre. Ha rispettato le loro scelte ma, crescendo, credeva si potesse aprire una finestra tra loro. Il rapporto è invece stato tranciato.

Di recente il figlio Connor ha dimostrato d’aver in pieno seguito le orme di padre e sorella. Ha infatti sfoggiato un tatuaggio che recita “1938”, che dovrebbe essere un riferimento alla prima menzione di Scientology da parte del suo fondatore, L. Ron Hubbard.