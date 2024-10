Nicole Kidman spinge Salma Hayek, tensione ad un evento: “Non toccarmi!”

Fonte: IPA Salma Hayek e Nicole Kidman

Nei sette giorni della Paris Fashion Week la capitale francese non solo diventa l’epicentro della moda, ma anche il luogo d’incontro di numerose star internazionali. Quest’anno il momento che ha generato più polemiche è stato sicuramente lo show di Balenciaga a causa di un incontro piuttosto teso avvenuto in prima fila, con protagoniste due importanti attrici di Hollywood: da un lato Nicole Kidman, dall’altro Salma Hayek. Entrambe sono appassionate di moda e puntualmente si recano in Francia per non perdersi le novità più importanti del settore. Inoltre Nicole è una delle ambasciatrici di Balenciaga mentre l’Hayek è sposata con l’uomo d’affari francese François-Henri Pinault, attuale presidente di un conglomerato di marchi di lusso.

Lo scontro tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla Paris Fashion Week

Nicole Kidman e Salma Hayek hanno avuto un battibecco piuttosto teso durante la settimana della moda di Parigi. Anche se l’evento si è tenuto diverso tempo fa, le immagini del confronto tra le due stanno circolando solo adesso su TikTok e su X, scatenando la frenesia dei fan su chi abbia effettivamente torto o ragione. Come mostrano le immagini, le attrici si trovavano davanti ai fotografi in compagnia di Katy Perry, quando hanno avuto un battibecco dopo che Hayek ha toccato la collega più volte per indirizzarla a favore delle telecamere. Il gesto sembra aver infastidito la Kidman, che le ha sibilato: “Non toccarmi!”.

Nel video condiviso sui social si vede che Salma ha provato a convincere Nicole Kidman a girarsi per continuare a posare ma l’attrice australiana si è rifiutata e ha allontanato bruscamente la mano della Hayek. Ma non finisce qui, visto che Nicole, prima di partire, ha salutato Katy Perry con due baci, e ha scamiato alcune parole – che non sembrano gentili – con la collega messicana. Dopo quell’incontro con la Kidman, la protagonista di Frida ha condiviso diverse foto della sfilata sul suo account Instagram, tra cui una con Nicole: solo un banale malinteso? Forse sì, forse no. I rispettivi portavoce hanno preferito non commentare l’accaduto.

La situazione ha generato diverse congetture da parte dei fan. “Sembra proprio che Nicole non volesse scattare una foto come le aveva chiesto il fotografo. Salma ha detto “Non vuole scattarla” al fotografo”, ha scritto qualcuno su Reddit. Mentre qualcun altro ha ribadito: “Capisco che Salma probabilmente stava cercando di convincerla a posare per le telecamere, ma ad alcune persone non piace essere toccate, indipendentemente dalla situazione, e bisogna semplicemente rispettare questa caratteristica”.

Il ritorno in pubblico di Nicole Kidman dopo il grave lutto

L’apparizione di Nicole Kidman alla Paris Fashion Week è stata particolarmente significativa, poiché era la prima volta che l’attrice tornava in pubblico dopo la dolorosa perdita di sua madre, Janelle Ann Kidman, morta all’età di 84 anni. Attraverso il suo account Instagram l’attrice ha condiviso la triste notizia con i suoi follower lo scorso settembre.

Nel suo messaggio, Nicole ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto in quei momenti difficili: “Io e mia sorella, insieme alla nostra famiglia, vogliamo ringraziarvi per le dimostrazioni di amore e gentilezza che abbiamo provato questa settimana”, ha scritto a corredo di uno scatto della madre.

Da segnalare, inoltre, che alla settimana della moda francese ha sfilato anche Sunday Rose, la figlia che la Kidman ha avuto nel 2008 dal marito Keith Urban.