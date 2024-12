Nicole Kidman e la figlia Faith di 13 anni, insieme al gala: il dolce duo incanta Beverly Hills

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nicole Kidman e la figlia Faith

Nicole Kidman, una delle attrici più amate di Hollywood, ha illuminato il red carpet insieme alla figlia Faith Margaret, 13 anni, in occasione del Women In Entertainment Gala organizzato da The Hollywood Reporter. L’evento, tenutosi al Beverly Hills Hotel, ha visto madre e figlia rubare la scena con la loro eleganza e complicità, offrendo un raro momento di apparizione pubblica insieme.

Nicole Kidman e Faith: una madre orgogliosa e una figlia radiosa

Nicole Kidman, 57 anni, si è presentata all’evento avvolta in un raffinato abito nero caratterizzato da un colletto blu che ricordava le linee eleganti di una camicia sartoriale. La scelta dell’attrice si è rivelata perfetta per l’occasione, sottolineando il suo stile sempre impeccabile.

Al suo fianco, la giovanissima Faith ha sfoggiato un completo in tweed bianco e nero, composto da una giacca abbinata a una gonna. Il look, semplice ma ricercato, ha confermato un’evidente eredità stilistica che Faith sembra aver ricevuto dalla madre.

Durante il gala, le due hanno posato insieme per una serie di scatti: in uno di questi, Nicole abbraccia dolcemente la figlia, mentre Faith le rivolge uno sguardo sorridente, un momento che ha catturato il cuore dei presenti. Questa rara apparizione pubblica di Faith ha reso ancora più speciale la serata, mostrando il legame affettuoso che unisce madre e figlia.

La passione per la moda che attraversa le generazioni

Faith non è nuova al mondo della moda, grazie all’influenza della madre e della sorella maggiore, Sunday Rose, 16 anni, che ha recentemente debuttato come modella sulla passerella di Miu Miu durante la Paris Fashion Week. Sunday ha ricevuto complimenti per la sua disinvoltura e per lo stile sofisticato, che sembra ispirare anche Faith nel suo percorso di crescita.

Nicole Kidman, d’altro canto, è un’icona di eleganza e un modello di ispirazione per le sue figlie. Durante un’intervista, l’attrice ha confessato con un sorriso che le sue ragazze amano esplorare il suo guardaroba: “Entrano nel mio armadio e sembra che una bomba sia esplosa lì dentro” ha detto scherzosamente. La condivisione di vestiti e accessori tra madre e figlie è diventata un momento di complicità e scoperta, permettendo loro di creare ricordi preziosi.

Un omaggio toccante: Nicole Kidman onora madre e figlia

Durante il gala, Nicole Kidman ha ricevuto il prestigioso Sherry Lansing Leadership Award, un riconoscimento dedicato ai pionieri dell’industria dell’intrattenimento. Durante il discorso di accettazione, l’attrice ha reso un commovente tributo alla sua defunta madre, scomparsa solo tre mesi fa, e alla figlia Faith, che si è rivelata un’incredibile fonte di forza.

“A tre mesi dalla scomparsa di mia madre ho visto mia figlia lì, con tutto il suo futuro davanti a sé”, ha detto Nicole, visibilmente emozionata. Ha poi raccontato un episodio particolarmente significativo: “Faith è salita su un aereo per venire con me, ed è stata la mia mentore. Ho avuto un crollo con lei e lei ha detto: ‘Okay, mamma, andrà tutto bene’”.

Parole che hanno commosso il pubblico presente e che sottolineano il legame profondo tra Nicole e Faith. L’attrice ha voluto evidenziare come, anche nei momenti di difficoltà, la famiglia resti il suo pilastro, capace di darle la forza per affrontare le sfide della vita.