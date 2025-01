Nicole Kidman, schiena nuda al Gala: il look di velluto nero e perle

Nicole Kidman vince il riconoscimento come miglior attrice per il ruolo in Babygirl e seduce tutti sul red carpet del National Board of Review Gala: i dettagli del look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Nicole Kidman

L’inizio del nuovo anno ha coinciso con l’apertura della stagione dei premi del 2025, e pare voler continuare su questa scia: dopo gli attesissimi Golden Globes, ecco il turno del National Board of Review Gala. La cerimonia annuale, presentata quest’anno da Willie Geist a New York, celebrava l’eccellenza nella produzione cinematografica ramificata in diverse categorie tra cui miglior film, miglior regista e migliori attori. L’evento, che ha ovviamente ospitato in un sol luogo tutti i prossimi favoriti degli Oscar previsti quest’anno, ha visto assegnare numerosi riconoscimenti: a spiccare sono stati Cynthia Erivo e Ariana Grande per il grande successo di Wicked, Daniel Craig, Mikey Madison e Nicole Kidman. Anche il red carpet antecedente alla cerimonia, però, ha offerto a chi guardava enormi soddisfazioni e si dà il caso che Nicole Kidman abbia brillato intensamente anche in quel caso. Come? Vediamolo.

Nicole Kidman incanta al National Board of Review Gala con un lungo abito in velluto

Oramai si sa: quando Nicole Kidman fa un’apparizione sul red carpet, si assicura di non poter in alcun modo passare inosservata. Deludere le aspettative non rientra certo nel suo patrimonio genetico: l’attrice di Babygirl si è affacciata al 2025 in forma smagliante, ammaliando chiunque con le raffinate mise sfoggiate negli ultimi tempi, a partire dal look platinato dei Golden Globes. Ed eccola, come da copione, al National Board of Review Awards Gala sfoggiare senza sforzo alcuno uno dei migliori ensemble dell’evento.

Il grande protagonista? Un lungo abito nero interamente in velluto firmato Jean Paul Gaultier, accollato e dalle maniche lunghe, dotato di vestibilità aderente a mettere fortemente in risalto l’impeccabile silhouette della star. Una creazione tutto sommato semplice, almeno a prima vista: se lo scollo sul petto appariva quasi castigato, quello ampio sulla schiena – lasciata interamente scoperta – era a dir poco scenico grazie anche alla presenza dei fittissimi dettagli in perle a percorrere scollatura e fianchi. Le stesse perle, poi, erano armonicamente riprese tramite ricami in prossimità delle maniche.

Fonte: IPA

Un abito spettacolare, insomma, che Nicole Kidman – affiancata dal sapiente stilista Jason Bolden – ha scelto di esaltare preferendo accessori minimali ma unici, tra cui una deliziosa combo composta da orecchino pendente a goccia su un orecchio ed uno a bottone sull’altro. Delle décolleté nere griffate Christian Louboutin completavano il look in tutta sofisticatezza, mentre la chioma biondo dorato era acconciata in una morbida coda di cavallo laterale con scriminatura laterale.

Nicole Kidman premiata ai National Board of Review Awards per il ruolo in Babygirl

I momenti topici della serata, però, non si sono certo conclusi così. Dopo aver lasciato di stucco sul tappeto rosso, Nicole Kidman si è fieramente diretta verso il suo meritato momento di gloria: è andato proprio a lei il riconoscimento come migliore attrice, per la sua magistrale interpretazione nel thriller erotico Babygirl.

Soddisfatta e felice, la protagonista indiscussa della pellicola di successo ha festeggiato il traguardo sorseggiando ammiccante un bicchiere di latte come ironico omaggio ad alcuni dei perversi giochi sessuali del film, proponendo un brindisi a tutte le “babygirl” presenti in sala.