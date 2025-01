ha scelto il colore argento per presenziare ai Golden Globes 2025. L'attrice ha indossato un vestito ricamato da lustrini di Balenciaga, confezionato in un tessuto brillante. Il taglio dell'abito era monospalla e con, con leggera aggrappatura sul fianco destro, che ricordava le divinità classiche. Nicole Kidman non ha rinunciato, però, a un dettaglio seducente, visto che il suo vestito lasciava la sua schiena completamente nuda. L'attrice ha scelto di sembrare austera anche con l'acconciatura, visto che la sua chioma era fermata in una coda alta dietro la sua nuca.