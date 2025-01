Golden Globes 2025, tutti i vincitori: da The Brutalist a Emilia Pérez

Quella svoltasi tra il 5 e il 6 gennaio è stata la cerimonia di prova, la prima della stagione dei premi di Hollywood. I Golden Globes 2025 hanno visto sfidarsi film già promossi a pieno titolo dagli spettatori, che li hanno visti e amati nelle sale cinematografiche. Scopriamo insieme tutti i premi assegnati.

Golden Globes 2025, i premi assegnati

A trionfare al Golden Globes 2024 come migliori film del 2024 sono stati Emilia Pérez e The Brutalist nelle rispettive categorie di musical/commedia e film drammatico. Il film di Jacques Audiard candidato ufficiale dalla Francia, ha vinto il Golden Globe anche per il miglior film non in inglese vincendo anche su Vermiglio, di Maura Delpero, scelto come candidato dall’Italia per la propria partecipazione agli Oscar.

In aggiornamento