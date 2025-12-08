Golden Globes 2026, tutte le nomination e quando vederli

Al via la stagione delle premiazioni: i film, le serie tv e gli attori che hanno ricevuto almeno una nomination ai Golden Globes 2026

IPA Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

Inizia ufficialmente la stagione delle premiazioni cinematografiche, e televisive. Lunedì 8 dicembre sono state annunciate tutte le candidature ai Golden Globes 2026, gli awards che anticipano gli Oscar dedicati ai film e alle serie di maggior successo dell’anno. La competizione è altissima, tra nomi noti e qualche outsider. Scopriamo tutte le nomination e la data ufficiale dei Golden Globes 2026.

Nessun italiano ai Golden Globes 2026

Se l’anno scorso ai Golden Globes era arrivato Vermiglio, quest’anno l’Italia non si aggiudica neppure una nomination. Un vero peccato per Familia, il film di Francesco Costabile che si è guadagnato il favore della critica. A dominare, nel campo del cinema, è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, in testa alla classifica con 9 candidature. Seguono, alla pari, Hamnet, Frankenstein e I peccatori.

Per quel che riguarda la tv, è la britannica Adolescence a contare il maggior numero di nominations. A darle battaglia White Lotus e Scissione e non mancano le commedie come Only Murders in the Building e The Studio.

Golden Globes 2026, tutte le nomination

A seguire, tutte le nomination categoria per categoria.

Miglior film drammatico

Frankenstein

Hamnet

Un semplice incidente

L’agente segreto

Sentimental Value

I peccatori

Miglior film musicale o commedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice – Non c’è altra scelta

Una battaglia dopo l’altra

Pillion

Nouvelle Vague

Miglior film non in lingua inglese

Un semplice incidente (Iran)

No Other Choice – Non c’è altra scelta (Corea del Sud)

L’agente segreto (Brasile)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirat (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior regista di un film

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler, I peccatori

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un semplice incidente

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Migliore attrice protagonista in un film drammatico

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Miglior attore protagonista in un film drammatico

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, I peccatori

Wagner Moura, L’agente segreto

Jeremy Allen White, Springsteen – Liberami dal nulla

Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked – Parte 2

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una battaglia dopo l’altra

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Migliore attore protagonista in un film musicale o commedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung Hun, No Other Choice – Non c’è altra scelta

Jesse Plemons, Bugonia

Migliore attrice non protagonista in un film

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Sentimental Value

Ariana Grande, Wicked – Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra

Miglior attore non protagonista per un film

Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Miglior sceneggiatura per il cinema

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Ronald Bronstein and Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, I peccatori

Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet

Jafar Panahi, Un semplice incidente

Joachim Trier and Eskil Vogt, Sentimental Value

Miglior film d’animazione

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – Il castello dell’infinito

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootropolis 2

Miglior colonna sonora per un film

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, I peccatori

Jonny Greenwood, Una battaglia dopo l’altra

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1

Kangding Ray, Sirat

Migliore canzone originale per un film

“Dream as One,” Avatar: Fire and Ash

“Golden,” KPop Demon Hunters

“I Lied to You” Sinners

“No Place Like Home” Wicked – Parte 2

“The Girl in the Bubble” Wicked – Parte 2

“Train Dreams” Train Dreams

Miglior risultato al cinema e al botteghino

Avatar: Fuoco e cenere

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

I peccatori

Weapons

Wicked – Parte 2

Zootropolis 2

Miglior serie tv drammatica

The Diplomat

The Pitt

Scissione

Slow Horses

The White Lotus

Miglior serie tv musicale o commedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv

Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying for Sex

La fidanzata

Migliore attrice in una serie tv drammatica

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Scissione

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Migliore attore in una serie tv drammatica

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Scissione

Noah Wyle, The Pitt

Migliore attrice in una serie musicale o commedia

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Natasha Lyonne, Poker Face

Miglior attore in una serie tv musicale o commedia

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Migliore attrice in una miniserie, antologica o film per la tv

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River: I cieli di Philadelphia

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, La fidanzata

Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Migliore attrice non protagonista in una serie tv

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Migliore attore non protagonista in una serie tv

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Scissione

Ashley Walters, Adolescence

Quando vedere i Golden Globes 2026

L’83esima edizione dei Golden Globes si terrà domenica 11 gennaio 2026, come da tradizione, al Beverly Hilton di Los Angeles, a partire dalle ore 20:00 – dunque le 02:00 di notte in ora italiana. Alla conduzione, per il secondo anno di fila, la comica Nikki Glaser. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Paramount+.