Golden Globes 2026, tutte le nomination e quando vederli

Inizia ufficialmente la stagione delle premiazioni cinematografiche, e televisive. Lunedì 8 dicembre sono state annunciate tutte le candidature ai Golden Globes 2026, gli awards che anticipano gli Oscar dedicati ai film e alle serie di maggior successo dell’anno. La competizione è altissima, tra nomi noti e qualche outsider. Scopriamo tutte le nomination e la data ufficiale dei Golden Globes 2026.
Nessun italiano ai Golden Globes 2026
Se l’anno scorso ai Golden Globes era arrivato Vermiglio, quest’anno l’Italia non si aggiudica neppure una nomination. Un vero peccato per Familia, il film di Francesco Costabile che si è guadagnato il favore della critica. A dominare, nel campo del cinema, è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, in testa alla classifica con 9 candidature. Seguono, alla pari, Hamnet, Frankenstein e I peccatori.
Per quel che riguarda la tv, è la britannica Adolescence a contare il maggior numero di nominations. A darle battaglia White Lotus e Scissione e non mancano le commedie come Only Murders in the Building e The Studio.
Golden Globes 2026, tutte le nomination
A seguire, tutte le nomination categoria per categoria.
Miglior film drammatico
- Frankenstein
- Hamnet
- Un semplice incidente
- L’agente segreto
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior film musicale o commedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice – Non c’è altra scelta
- Una battaglia dopo l’altra
- Pillion
- Nouvelle Vague
Miglior film non in lingua inglese
- Un semplice incidente (Iran)
- No Other Choice – Non c’è altra scelta (Corea del Sud)
- L’agente segreto (Brasile)
- Sentimental Value (Norvegia)
- Sirat (Spagna)
- La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Miglior regista di un film
- Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
- Ryan Coogler, I peccatori
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un semplice incidente
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
Migliore attrice protagonista in un film drammatico
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Miglior attore protagonista in un film drammatico
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, I peccatori
- Wagner Moura, L’agente segreto
- Jeremy Allen White, Springsteen – Liberami dal nulla
Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo, Wicked – Parte 2
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Una battaglia dopo l’altra
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Migliore attore protagonista in un film musicale o commedia
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung Hun, No Other Choice – Non c’è altra scelta
- Jesse Plemons, Bugonia
Migliore attrice non protagonista in un film
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked – Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra
Miglior attore non protagonista per un film
- Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Miglior sceneggiatura per il cinema
- Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
- Ronald Bronstein and Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, I peccatori
- Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet
- Jafar Panahi, Un semplice incidente
- Joachim Trier and Eskil Vogt, Sentimental Value
Miglior film d’animazione
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – Il castello dell’infinito
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootropolis 2
Miglior colonna sonora per un film
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, I peccatori
- Jonny Greenwood, Una battaglia dopo l’altra
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1
- Kangding Ray, Sirat
Migliore canzone originale per un film
- “Dream as One,” Avatar: Fire and Ash
- “Golden,” KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” Sinners
- “No Place Like Home” Wicked – Parte 2
- “The Girl in the Bubble” Wicked – Parte 2
- “Train Dreams” Train Dreams
Miglior risultato al cinema e al botteghino
- Avatar: Fuoco e cenere
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- I peccatori
- Weapons
- Wicked – Parte 2
- Zootropolis 2
Miglior serie tv drammatica
- The Diplomat
- The Pitt
- Scissione
- Slow Horses
- The White Lotus
Miglior serie tv musicale o commedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La fidanzata
Migliore attrice in una serie tv drammatica
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Scissione
- Helen Mirren, 1923
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Migliore attore in una serie tv drammatica
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Scissione
- Noah Wyle, The Pitt
Migliore attrice in una serie musicale o commedia
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Miglior attore in una serie tv musicale o commedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Migliore attrice in una miniserie, antologica o film per la tv
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River: I cieli di Philadelphia
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, La fidanzata
Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Migliore attrice non protagonista in una serie tv
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Migliore attore non protagonista in una serie tv
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Scissione
- Ashley Walters, Adolescence
Quando vedere i Golden Globes 2026
L’83esima edizione dei Golden Globes si terrà domenica 11 gennaio 2026, come da tradizione, al Beverly Hilton di Los Angeles, a partire dalle ore 20:00 – dunque le 02:00 di notte in ora italiana. Alla conduzione, per il secondo anno di fila, la comica Nikki Glaser. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Paramount+.