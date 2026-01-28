Bafta 2026, la lista completa delle nomination

Film, registi e attori che si sono guadagnati una nomination ai Bafta Awards 2026, i cosiddetti Oscar britannici

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Chase Infiniti

Mentre Hollywood si prepara agli Academy Awards, l’Inghilterra non resta di certo con le mani in mano. Anche il paese della Regina ha i propri Oscar, si chiamano Bafta Awards e, così come i corrispettivi statunitensi, premiano le migliori produzioni cinematografiche della stagione in corso. La British Academy of Film and Television Arts ha annunciato tutti i film, i registi e gli attori che si sono guadagnati una nomination nel 2026.

Le nomination ai Bafta 2026

I candidati dei Bafta 2026 sono, per lo più, gli stessi che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2026, seppur con qualche differenza. Mentre I peccatori di Ryan Coogler ha battuto il record storico per il maggior numero di candidature, gli Awards britannici lo vedono al secondo posto tra i favoriti, superato da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Ecco tutte le nomination.

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Miglior regista

Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson

Bugonia — Yorgos Lanthimos

Hamnet – Nel nome del figlio — Chloé Zhao

Marty Supreme — Josh Safdie

I peccatori — Ryan Coogler

Sentimental Value — Joachim Trier

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore

Chase Infiniti – Una battaglia dopo l’altra

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attore protagonista

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – I peccatori

Jesse Plemons – Bugonia

Miglior attrice non protagonista

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – I peccatori

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Emily Watson – Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet – Nel nome del figlio

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior sceneggiatura originale

L’agente segreto

I Swear

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Miglior sceneggiatura non originale

The Ballad of Wallis Island

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

Hamnet – Nel nome del figlio

Pillion – Amore senza freni

Miglior film britannico

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones – Un amore di ragazzo

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet – Nel nome del figlio

I Swear

Mr. Burton

Pillion – Amore senza freni

Steve

28 anni dopo

Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)

The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (regista, sceneggiatore e produttrici)

My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr., Wale Davies (regista e sceneggiatore)

Pillion – Amore senza freni – Harry Lighton (regista e sceneggiatore)

A Want in Her – Myrid Carten (regista, sceneggiatrice, protagonista e direttrice della fotografia)

Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (regista e sceneggiatori)

Miglior film in lingua straniera

L’agente segreto

Un semplice incidente

Sentimental Value

Sirāt

La voce di Hind Rajab

Miglior documentario

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up – Il giornalista investigativo Seymour Hersh

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor – La vicina perfetta

2000 Meters to Andriivka

Miglior film d’animazione

Elio

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior film per bambini e famiglie

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Miglior casting

Una battaglia dopo l’altra

I Swear

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l’altra

Frankenstein

Marty Supreme

I peccatori

Train Dreams

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra

F1 – Il film

A House of Dynamite

Marty Supreme

I peccatori

Migliori costumi

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Wicked – Parte 2

Miglior make up & hair

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Wicked – Parte 2

Miglior colonna sonora

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

I peccatori

Miglior scenografia

Una battaglia dopo l’altra

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Miglior sonoro

Una battaglia dopo l’altra

F1 – Il film

Frankenstein

I peccatori

Warfare – Tempo di guerra

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere

Dragon Trainer

F1 – Il film

Frankenstein

The Lost Bus

Miglior corto d’animazione britannico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Miglior corto britannico

Magid/Zafar

Nostalgie

Terence

This is Endometriosis

Welcome Home Freckles

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling