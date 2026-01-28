Bafta 2026, la lista completa delle nomination

Film, registi e attori che si sono guadagnati una nomination ai Bafta Awards 2026, i cosiddetti Oscar britannici

Foto di Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

Giornalista e Lifestyle Editor

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Pubblicato:

Bafta 2026, la lista completa delle nomination
IPA
Chase Infiniti

Mentre Hollywood si prepara agli Academy Awards, l’Inghilterra non resta di certo con le mani in mano. Anche il paese della Regina ha i propri Oscar, si chiamano Bafta Awards e, così come i corrispettivi statunitensi, premiano le migliori produzioni cinematografiche della stagione in corso. La British Academy of Film and Television Arts ha annunciato tutti i film, i registi e gli attori che si sono guadagnati una nomination nel 2026.

Le nomination ai Bafta 2026

I candidati dei Bafta 2026 sono, per lo più, gli stessi che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2026, seppur con qualche differenza. Mentre I peccatori di Ryan Coogler ha battuto il record storico per il maggior numero di candidature, gli Awards britannici lo vedono al secondo posto tra i favoriti, superato da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Ecco tutte le nomination.

Miglior film

  • Una battaglia dopo l’altra
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • I peccatori
  • Sentimental Value

Miglior regista

  • Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson
  • Bugonia — Yorgos Lanthimos
  • Hamnet – Nel nome del figlio — Chloé Zhao
  • Marty Supreme — Josh Safdie
  • I peccatori — Ryan Coogler
  • Sentimental Value — Joachim Trier

Miglior attrice protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
  • Chase Infiniti – Una battaglia dopo l’altra
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Miglior attore protagonista

  • Robert Aramayo – I Swear
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – I peccatori
  • Jesse Plemons – Bugonia

Miglior attrice non protagonista

  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku – I peccatori
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
  • Emily Watson – Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior attore non protagonista

  • Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet – Nel nome del figlio
  • Peter Mullan – I Swear
  • Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior sceneggiatura originale

  • L’agente segreto
  • I Swear
  • Marty Supreme
  • I peccatori
  • Sentimental Value

Miglior sceneggiatura non originale

  • The Ballad of Wallis Island
  • Una battaglia dopo l’altra
  • Bugonia
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Pillion – Amore senza freni

Miglior film britannico

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones – Un amore di ragazzo
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion – Amore senza freni
  • Steve
  • 28 anni dopo

Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)

  • The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (regista, sceneggiatore e produttrici)
  • My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr., Wale Davies (regista e sceneggiatore)
  • Pillion – Amore senza freni – Harry Lighton (regista e sceneggiatore)
  • A Want in Her – Myrid Carten (regista, sceneggiatrice, protagonista e direttrice della fotografia)
  • Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (regista e sceneggiatori)

Miglior film in lingua straniera

  • L’agente segreto
  • Un semplice incidente
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • La voce di Hind Rajab

Miglior documentario

  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up – Il giornalista investigativo Seymour Hersh
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor – La vicina perfetta
  • 2000 Meters to Andriivka

Miglior film d’animazione

  • Elio
  • La piccola Amélie
  • Zootropolis 2

Miglior film per bambini e famiglie

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Miglior casting

  • Una battaglia dopo l’altra
  • I Swear
  • Marty Supreme
  • I peccatori
  • Sentimental Value

Miglior fotografia

  • Una battaglia dopo l’altra
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • I peccatori
  • Train Dreams

Miglior montaggio

  • Una battaglia dopo l’altra
  • F1 – Il film
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • I peccatori

Migliori costumi

  • Frankenstein
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • I peccatori
  • Wicked – Parte 2

Miglior make up & hair

  • Frankenstein
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • I peccatori
  • Wicked – Parte 2

Miglior colonna sonora

  • Una battaglia dopo l’altra
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • I peccatori

Miglior scenografia

  • Una battaglia dopo l’altra
  • Frankenstein
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • I peccatori

Miglior sonoro

  • Una battaglia dopo l’altra
  • F1 – Il film
  • Frankenstein
  • I peccatori
  • Warfare – Tempo di guerra

Migliori effetti visivi

  • Avatar – Fuoco e cenere
  • Dragon Trainer
  • F1 – Il film
  • Frankenstein
  • The Lost Bus

Miglior corto d’animazione britannico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Miglior corto britannico

  • Magid/Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Cinema