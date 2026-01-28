Bafta 2026, la lista completa delle nomination

Mentre Hollywood si prepara agli Academy Awards, l’Inghilterra non resta di certo con le mani in mano. Anche il paese della Regina ha i propri Oscar, si chiamano Bafta Awards e, così come i corrispettivi statunitensi, premiano le migliori produzioni cinematografiche della stagione in corso. La British Academy of Film and Television Arts ha annunciato tutti i film, i registi e gli attori che si sono guadagnati una nomination nel 2026.
Le nomination ai Bafta 2026
I candidati dei Bafta 2026 sono, per lo più, gli stessi che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2026, seppur con qualche differenza. Mentre I peccatori di Ryan Coogler ha battuto il record storico per il maggior numero di candidature, gli Awards britannici lo vedono al secondo posto tra i favoriti, superato da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Ecco tutte le nomination.
Miglior film
- Una battaglia dopo l’altra
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- I peccatori
- Sentimental Value
Miglior regista
- Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson
- Bugonia — Yorgos Lanthimos
- Hamnet – Nel nome del figlio — Chloé Zhao
- Marty Supreme — Josh Safdie
- I peccatori — Ryan Coogler
- Sentimental Value — Joachim Trier
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
- Chase Infiniti – Una battaglia dopo l’altra
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior attore protagonista
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – I peccatori
- Jesse Plemons – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – I peccatori
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Emily Watson – Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior attore non protagonista
- Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet – Nel nome del figlio
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior sceneggiatura originale
- L’agente segreto
- I Swear
- Marty Supreme
- I peccatori
- Sentimental Value
Miglior sceneggiatura non originale
- The Ballad of Wallis Island
- Una battaglia dopo l’altra
- Bugonia
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Pillion – Amore senza freni
Miglior film britannico
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones – Un amore di ragazzo
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet – Nel nome del figlio
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion – Amore senza freni
- Steve
- 28 anni dopo
Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)
- The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (regista, sceneggiatore e produttrici)
- My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr., Wale Davies (regista e sceneggiatore)
- Pillion – Amore senza freni – Harry Lighton (regista e sceneggiatore)
- A Want in Her – Myrid Carten (regista, sceneggiatrice, protagonista e direttrice della fotografia)
- Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (regista e sceneggiatori)
Miglior film in lingua straniera
- L’agente segreto
- Un semplice incidente
- Sentimental Value
- Sirāt
- La voce di Hind Rajab
Miglior documentario
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up – Il giornalista investigativo Seymour Hersh
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor – La vicina perfetta
- 2000 Meters to Andriivka
Miglior film d’animazione
- Elio
- La piccola Amélie
- Zootropolis 2
Miglior film per bambini e famiglie
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Miglior casting
- Una battaglia dopo l’altra
- I Swear
- Marty Supreme
- I peccatori
- Sentimental Value
Miglior fotografia
- Una battaglia dopo l’altra
- Frankenstein
- Marty Supreme
- I peccatori
- Train Dreams
Miglior montaggio
- Una battaglia dopo l’altra
- F1 – Il film
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- I peccatori
Migliori costumi
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- I peccatori
- Wicked – Parte 2
Miglior make up & hair
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- I peccatori
- Wicked – Parte 2
Miglior colonna sonora
- Una battaglia dopo l’altra
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- I peccatori
Miglior scenografia
- Una battaglia dopo l’altra
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- I peccatori
Miglior sonoro
- Una battaglia dopo l’altra
- F1 – Il film
- Frankenstein
- I peccatori
- Warfare – Tempo di guerra
Migliori effetti visivi
- Avatar – Fuoco e cenere
- Dragon Trainer
- F1 – Il film
- Frankenstein
- The Lost Bus
Miglior corto d’animazione britannico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Miglior corto britannico
- Magid/Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
EE Rising Star Award (votato dal pubblico)
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling