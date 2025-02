Fonte: IPA Fabio Fazio

Domenica 2 febbraio 2025 torna l’appuntamento imperdibile con Che tempo che fa, in diretta sul Nove dalle 19,30 e in streaming su discovery+. Fabio Fazio, insieme all’inseparabile Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerbäck, è pronto ad accogliere un ospite attesissimo, scelto per seguire la linea che ha reso il programma uno dei grandi punti di riferimento della nostra televisione.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni del 2 febbraio

Tra gli ospiti di questa puntata, vi è un nome di assoluto prestigio: il Premio Oscar Adrien Brody. L’attore, protagonista del film The Brutalist, sarà in studio per raccontare questa nuova avventura cinematografica, che gli ha già regalato un Golden Globe come Miglior Attore in un film drammatico e una nomination agli Oscar. Il film, diretto da Brady Corbet, sta facendo incetta di riconoscimenti, tra cui il Leone d’Argento per la Miglior Regia e ben tre Golden Globe.

Non mancherà un momento di grande riflessione e approfondimento con la presenza dei genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi. A nove anni dalla tragica scomparsa del figlio, la loro testimonianza continua a mantenere viva l’attenzione sulla richiesta di giustizia per Giulio, e il loro coraggio rappresenta un esempio straordinario di determinazione e dignità.

Dallo sport arriva invece un’altra protagonista assoluta: Paola Egonu. La campionessa di pallavolo, recentemente incoronata miglior giocatrice del mondo da Volleyball World e protagonista della storica medaglia d’oro con l’Italia alle Olimpiadi di Parigi, ci racconterà il suo incredibile percorso. Con una carriera già costellata di successi, Paola ha portato l’Italia ai vertici della pallavolo mondiale, conquistando anche titoli nazionali e internazionali con i club.

Per gli amanti della musica, ci sarà Lazza, il rapper dei record. Nel 2024 è stato l’artista più certificato FIMI e ha raggiunto il traguardo del Disco di Diamante con il suo album Sirio, impresa mai riuscita prima a un rapper solista italiano. In attesa del suo Locura Euro Tour, che partirà ad aprile, e delle grandi esibizioni estive negli stadi italiani, Lazza ci parlerà della sua musica, dei suoi successi e dei suoi prossimi progetti.

Gli altri ospiti

Ma non è finita qui. La puntata ospiterà anche Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia, e Maurizio Scaltriti, esperto di oncologia e autore del libro Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani. Saranno in studio anche Marianna Aprile, Nello Scavo, Massimo Giannini e Michele Serra per un approfondimento sull’attualità.

E come sempre, a chiudere la serata, ci sarà l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Qui ritroveremo Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, pronti a regalarci momenti esilaranti e chiacchierate fuori dagli schemi.

Questa settimana, tra gli ospiti del Tavolo, avremo Peppe Vessicchio, il maestro della musica italiana, e Marino Bartoletti, che ci presenterà la versione aggiornata del suo Almanacco del Festival di Sanremo e il libro Il Festival degli Dei, dedicato ai 75 anni del Festival della Canzone Italiana. Ci saranno anche Nek, alla conduzione di Dalla Strada al Palco con Bianca Guaccero, Alex Britti, coach di Ora o Mai Più, e l’iconico Gigi Marzullo.