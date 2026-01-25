Che tempo che fa, anticipazioni del 25 gennaio: Noah Wyle e Paolo Sorrentino tra gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio

Dopo la pausa natalizia e lo speciale dedicato alla memoria di Ornella Vanoni, questa sera, 25 gennaio, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Al timone dello storico talk show ci sono, come sempre, Fabio Fazio, affiancato dall’ironia affilata di Luciana Littizzetto e dall’eleganza discreta di Filippa Lagerbäck: il conduttore accoglierà una rosa di ospiti che spazia dal grande cinema internazionale all’impegno civile.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 25 gennaio

Il grande colpo della serata è senza dubbio la presenza in esclusiva di Noah Wyle. L’attore statunitense, l’indimenticabile John Carter di E.R. – Medici in prima linea, verrà intervistato da Fabio Fazio e con l’occasione presenterà la seconda stagione della serie di successo The Pitt, di cui è anche produttore, in arrivo su HBO Max, con la quale ha conquistato due Emmy come miglior attore e miglior serie drammatica.

Il salotto di Fazio si conferma la casa del grande cinema: in studio ci sarà Paolo Sorrentino, regista premio Oscar, al cinema con La grazia. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film ha ottenuto la Coppa Volpi a Toni Servillo. La storia segue Mariano De Santis, Presidente della Repubblica a fine mandato, diviso tra responsabilità istituzionali e tormenti personali. Un racconto sul potere, solitudine, amore e debolezza umana.

Tra gli ospiti della puntata anche Christian De Sica e Lillo, protagonisti della commedia Agata Christian – Delitto sulle nevi, diretta da Eros Puglielli. Una storia ad alta quota, con indagini surreali, equivoci e colpi di scena, ambientata tra le vette della Valle d’Aosta e in uscita al cinema dal 5 febbraio.

Gli altri ospiti

In una data dal forte valore simbolico — il decimo anniversario dal rapimento al Cairo avvenuto il 25 gennaio 2016 — Fabio Fazio ospiterà i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini. Presenteranno il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, un momento dedicato alla ricerca incessante della verità e della giustizia.

Non mancheranno le eccellenze del mondo scientifico e letterario: ci sarà Giorgio Parisi, il Premio Nobel per la Fisica che presenterà il suo ultimo saggio Le simmetrie nascoste. Perché la fisica è alle radici dell’intelligenza artificiale; mentre Walter Veltroni tornerà con il sesto capitolo della saga del commissario Buonvino, dal titolo Buonvino e l’omicidio dei ragazzi.

In studio anche Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica; il virologo Roberto Burioni; Claudio Cerasa (direttore de Il Foglio); Fiorenza Sarzanini (vicedirettore del Corriere della Sera); Massimo Giannini, editorialista.

A chiudere la serata il momento più informale e imprevedibile con Che tempo che fa – Il Tavolo. Musica e risate, con Noemi che si esibirà live con Bianca, mentre intorno al tavolo ritroveremo gli ospiti fissi e cari al programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, la Gialappa’s Band, Simon & The Stars.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

Il pubblico può seguire la nuova puntata di Che tempo che fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I fan del programma potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che tempo che fa.