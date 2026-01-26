Che tempo che fa, le pagelle del 25 gennaio: Noah Wyle fuori gara (9), De Sica misterioso (7), Giucas zimbello (6)

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Fabio Fazio

Archiviate le emozioni per Ornella Senza Fine, Fabio Fazio torna sul Nove con la consueta formula di Che tempo che fa. Gli ingredienti ci sono davvero tutti: dagli ospiti internazionali al cast fisso, passando per Giucas Casella che tiene alto l’umore durante Il Tavolo. Assente Paolo Sorrentino, che avrebbe dovuto essere tra gli ospiti, purtroppo fermato dall’influenza stagionale. Ma com’è andata la serata del ritorno ufficiale dello show dopo la pausa natalizia? Come di consueto, vi lasciamo al nostro pagellone riassuntivo.

Noah Wyle fuori gara, voto: 9

L’abbiamo osservato con la soggezione che si confà ai grandi nomi di Hollywood, ma la verità è che Noah Wyle è stato capace di stupirci ancora una volta. Per la sua semplicità, certo, ma anche per la vicinanza al nostro modo di parlare che ce l’ha fatto sentire più umano. Protagonista di The Pitt su HBO, successo di portata internazionale che mette al centro le vicende del Dottor Michael “Robby” Robinavitch in procinto di prendersi un anno sabbatico, ha rivelato di avere una fan numero uno.

E chi poteva essere, se non la sua mamma? Con grande semplicità, ha infatti raccontato che era proprio lei a chiamarlo per prima non tanto per congratularsi quanto per correggere alcune battute che secondo lei avrebbero dovuto essere meglio interpretate: “All’inizio mi chiamava alle undici e un minuto per dirmi cosa avevo sbagliato e cosa avrei dovuto dire, ma mi dice sempre che faccio il meglio che posso fare”. Un fascino incredibile, in completo grigio chiaro, che è valso il prezzo del biglietto di Che tempo che fa.

Christian De Sica e Lillo, una garanzia, voto: 7

Dici Christian De Sica, dici Lillo e l’effetto è assicurato. In studio insieme per la presentazione del nuovo film Agatha Christian, al cinema dal 5 febbraio per ricordare i primi 50 anni dalla morte di Agatha Christie, i due hanno ripercorso la trama. “Girare ad alta quota è pesante, indossavo solo un completo con -10 gradi – ha spiegato De Sica – il primo giorno di ripresa ci siamo fatti subito riconoscere: abbiamo fatto una corsa e siamo caduti in un crepaccio“, specificando pure di non aver ricevuto alcun regalo dal cognato Carlo Verdone.

“Ci siamo sentiti Tom Cruise”, ha specificato ancora Lillo, facendo esplodere il pubblico in una fragorosa risata. Insieme? Potrebbero funzionare ancora. Ma prima, dobbiamo vederli al cinema.

Giucas Casella capro espiatorio, voto: 6

Non c’è Tavolo senza Giucas Casella. L’illusionista, prestigiatore o qualsiasi altra cosa voglia essere, è stato bersaglio degli ospiti della parte finale del programma e non per le sue gesta artistiche ma per il colore dei suoi capelli. Ad accendere la miccia è stato l’amico Cristiano Malgioglio, che di colori strani se ne intende, sottolineando che la nuova nuance del compagno di tavolo sarebbe quella dell’uccello segretario.

Diego Abatantuono rincara invece la dose e afferma: “I miei capelli sono naturali!”, dice infine stizzito Giucas Casella, che non si presta allo scherzo. Per modo di dire. Insomma, la solita dinamica dello zimbello che talvolta si ripete a Che tempo che fa: un momento di leggerezza, di questi tempi, non guasta mai.