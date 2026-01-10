Agatha Christie, a 50 anni dalla morte: 5 libri da rileggere

Cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Agatha Christie continua a essere un nome che mette tutti d’accordo: chi ama i libri gialli la considera una maestra assoluta, chi si al genere per la prima volta trova nei suoi romanzi una porta d’ingresso irresistibile. Le sue storie non invecchiano, tutt’altro: lette oggi, mantengono intatta la capacità di sorprendere, spiazzare e tenere il lettore incollato fino all’ultima pagina.
Complice anche la trasposizione cinematografica di molte delle sue opere migliori, il successo della scrittrice britannica non accenna a diminuire, ma siamo sicuri di conoscere le sue opere? L’anniversario della sua morte ci offre l’occasione perfetta per (ri)scoprirla: ecco allora i 5 libri più belli di Agatha Christie da leggere almeno una volta nella vita.
1. E non rimase nessuno (Dieci piccoli indiani)
La perfezione narrativa non esiste. O forse sì? E non rimase nessuno (o Dieci piccoli indiani, come è più conosciuto in Italia) si può leggere e rileggere ma ogni volta ci sembrerà la prima e la suspense ci farà trattenere il fiato fino all’ultima riga.
Dieci persone vengono invitate con diversi pretesti su un’isola sperduta al largo della costa inglese, lontana da tutto e da tutti. Una voce misteriosa le accusa di crimini rimasti impuniti e, mentre una filastrocca sembra scandire il tempo, gli ospiti iniziano a morire uno dopo l’altro. Senza Poirot o Miss Marple, questo libro è un’esperienza più che una semplice lettura.
La tensione cresce capitolo dopo capitolo, i sospetti si moltiplicano e il lettore si ritrova a dubitare di tutto e di tutti, compreso di sé stesso. Il finale, ancora oggi, resta uno dei più audaci e memorabili della storia del giallo.
2. Assassinio sull’Orient Express
Un treno di lusso che attraversa l’Europa, una notte interrotta da una tempesta di neve e un uomo trovato morto nella sua cabina. Bloccato sui binari, l’Orient Express diventa una prigione su ruote in cui nessuno sembra innocente.
Assassinio sull’Orient Express è il romanzo che ha trasformato Hercule Poirot in una star a tutti gli effetti: interrogando passeggeri provenienti da mondi diversi, il detective belga ricostruisce un mosaico di verità scomode. Qui Agatha Christie gioca con il lettore, lo porta a credere di essere un passo avanti e poi lo sorprende con una soluzione che ribalta ogni certezza. È uno di quei libri che, anche se si conosce il finale, si ha sempre voglia di rileggere.
3. Nella mia fine è il mio principio
Meno citato rispetto ai grandi classici, ma forse proprio per questo ancora più affascinante. Nella mia fine è il mio principio racconta la storia di Michael Rogers, della donna ricchissima di cui si innamora e della casa dei sogni costruita su un terreno avvolto da sinistre leggende. Quello che sembra un racconto romantico si trasforma gradualmente in un thriller psicologico, una storia sottile e disturbante dove l’apparente felicità lascia spazio a inquietudine e ossessione.
4. Assassinio sul Nilo
Il fascino dell’Egitto, una crociera di lusso e un gruppo di passeggeri legati da rivalità e sentimenti irrisolti. Durante il viaggio sul Nilo, la giovane e ricchissima Linnet Ridgeway viene trovata uccisa e, tra gelosie, avidità e vecchi rancori nessuno è davvero al di sopra dei sospetti. Assassinio sul Nilo è uno dei romanzi più eleganti di Agatha Christie, capace di mescolare paesaggi esotici e dinamiche umane universali. La storia scorre lenta solo in apparenza, fino a un finale che rimette ogni tassello al suo posto con la precisione di un orologio.
5. Poirot e la strage degli innocenti (Hallowe’en Party)
Una festa di Halloween in un tranquillo villaggio inglese fa da sfondo a una confessione inquietante: una bambina sostiene di aver assistito a un omicidio avvenuto tempo prima. Nessuno le crede, finché la ragazza viene trovata morta e il passato torna a galla con tutta la sua violenza. In Poirot e la strage degli innocenti (da cui il regista Kenneth Branagh ha tratto spunto per il suo film Assassinio a Venezia) la scrittrice britannica costruisce un’atmosfera ambigua, affidando al suo Poirot un’indagine che ruota attorno ai segreti sepolti e misteri. È uno dei casi più cupi e riflessivi del detective, capace di lasciare il segno ben oltre l’ultima pagina.
