Agatha Christie, a 50 anni dalla morte: 5 libri da rileggere

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Agatha Christie

Cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Agatha Christie continua a essere un nome che mette tutti d’accordo: chi ama i libri gialli la considera una maestra assoluta, chi si al genere per la prima volta trova nei suoi romanzi una porta d’ingresso irresistibile. Le sue storie non invecchiano, tutt’altro: lette oggi, mantengono intatta la capacità di sorprendere, spiazzare e tenere il lettore incollato fino all’ultima pagina.

Complice anche la trasposizione cinematografica di molte delle sue opere migliori, il successo della scrittrice britannica non accenna a diminuire, ma siamo sicuri di conoscere le sue opere? L’anniversario della sua morte ci offre l’occasione perfetta per (ri)scoprirla: ecco allora i 5 libri più belli di Agatha Christie da leggere almeno una volta nella vita.

1. E non rimase nessuno (Dieci piccoli indiani)

La perfezione narrativa non esiste. O forse sì? E non rimase nessuno (o Dieci piccoli indiani, come è più conosciuto in Italia) si può leggere e rileggere ma ogni volta ci sembrerà la prima e la suspense ci farà trattenere il fiato fino all’ultima riga.

Dieci persone vengono invitate con diversi pretesti su un’isola sperduta al largo della costa inglese, lontana da tutto e da tutti. Una voce misteriosa le accusa di crimini rimasti impuniti e, mentre una filastrocca sembra scandire il tempo, gli ospiti iniziano a morire uno dopo l’altro. Senza Poirot o Miss Marple, questo libro è un’esperienza più che una semplice lettura.

La tensione cresce capitolo dopo capitolo, i sospetti si moltiplicano e il lettore si ritrova a dubitare di tutto e di tutti, compreso di sé stesso. Il finale, ancora oggi, resta uno dei più audaci e memorabili della storia del giallo.

E poi non rimase nessuno - Dieci piccoli indiani Dieci persone che non si sono mai conosciute prima, tutte accomunate da un inquietante passato Offerta

2. Assassinio sull’Orient Express

Un treno di lusso che attraversa l’Europa, una notte interrotta da una tempesta di neve e un uomo trovato morto nella sua cabina. Bloccato sui binari, l’Orient Express diventa una prigione su ruote in cui nessuno sembra innocente.

Assassinio sull’Orient Express è il romanzo che ha trasformato Hercule Poirot in una star a tutti gli effetti: interrogando passeggeri provenienti da mondi diversi, il detective belga ricostruisce un mosaico di verità scomode. Qui Agatha Christie gioca con il lettore, lo porta a credere di essere un passo avanti e poi lo sorprende con una soluzione che ribalta ogni certezza. È uno di quei libri che, anche se si conosce il finale, si ha sempre voglia di rileggere.

Assassinio sull'Orient Express Hercule Poirot, salito a bordo di un vagone di prima classe partito da Istanbul e diretto a Calais, è costretto a occuparsi di un efferato delitto Offerta

3. Nella mia fine è il mio principio

Meno citato rispetto ai grandi classici, ma forse proprio per questo ancora più affascinante. Nella mia fine è il mio principio racconta la storia di Michael Rogers, della donna ricchissima di cui si innamora e della casa dei sogni costruita su un terreno avvolto da sinistre leggende. Quello che sembra un racconto romantico si trasforma gradualmente in un thriller psicologico, una storia sottile e disturbante dove l’apparente felicità lascia spazio a inquietudine e ossessione.

Nella mia fine è il mio principio Da sempre un'oscura maledizione grava sul Campo degli Zingari, un vasto terreno nel quale sono avvenute molte terribili disgrazie. Eppure, da quando l'ha visto, il giovane Michael Rogers non ha che un'idea in mente: acquistarlo, costruirvi sopra la casa dei sogni e andarvi ad abitare con la ragazza che ama

4. Assassinio sul Nilo

IPA

Il fascino dell’Egitto, una crociera di lusso e un gruppo di passeggeri legati da rivalità e sentimenti irrisolti. Durante il viaggio sul Nilo, la giovane e ricchissima Linnet Ridgeway viene trovata uccisa e, tra gelosie, avidità e vecchi rancori nessuno è davvero al di sopra dei sospetti. Assassinio sul Nilo è uno dei romanzi più eleganti di Agatha Christie, capace di mescolare paesaggi esotici e dinamiche umane universali. La storia scorre lenta solo in apparenza, fino a un finale che rimette ogni tassello al suo posto con la precisione di un orologio.

Assassinio sul Nilo Un lussuoso battello, il Karnak, naviga sul Nilo. A bordo, riunito dal destino e dalla curiosità per il paesaggio esotico delle Piramidi, un eterogeneo insieme di viaggiatori Offerta

5. Poirot e la strage degli innocenti (Hallowe’en Party)

Una festa di Halloween in un tranquillo villaggio inglese fa da sfondo a una confessione inquietante: una bambina sostiene di aver assistito a un omicidio avvenuto tempo prima. Nessuno le crede, finché la ragazza viene trovata morta e il passato torna a galla con tutta la sua violenza. In Poirot e la strage degli innocenti (da cui il regista Kenneth Branagh ha tratto spunto per il suo film Assassinio a Venezia) la scrittrice britannica costruisce un’atmosfera ambigua, affidando al suo Poirot un’indagine che ruota attorno ai segreti sepolti e misteri. È uno dei casi più cupi e riflessivi del detective, capace di lasciare il segno ben oltre l’ultima pagina.

Poirot e la strage degli innocenti (Hallowe'en Party) A Woodleigh Common i ragazzi stanno festeggiando Halloween quando viene fatta una scoperta agghiacciante: la tredicenne Joyce è stata assassinata Offerta

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!