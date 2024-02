Fonte: Ansa Francesco Paolantoni, che fine ha fatto il comico: biografia e vita privata

Francesco Paolantoni è un noto attore, comico e commediografo napoletano con una lunga carriera sia al cinema che in Tv e a teatro. Simpatico e divertente, spesso è ospite di diversi programmi televisivi dove con ironia e leggerezza porta una ventata di buonumore agli spettatori. Tra le ultime attività sul piccolo schermo è stato spesso ospite di “Stasera tutto è possibile”, programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino e, dopo aver partecipato al “Tale e quale show” di Carlo Conti su Rai 1, nelle edizioni successive è tornato in diverse vesti. Molto attivo sui social, poco si sa invece riguardo alla sua vita privata. Di seguito tutto cià che c’è da sapere sulla carriera e sulle curiosità che riguardano Francesco Paolantoni.

L’amore per il teatro

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo del 1956 da padre marchigiano e madre napoletana. Nello specifico è originario del Vomero e proprio qui sviluppa molto presto la sua passione per il teatro che lo porta, negli anni Settanta, a iscriversi alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli. Terminato il percorso all’interno della scuola, inizia a lavorare in varie compagnie teatrali recitando per una decina d’anni su diversi palcoscenici. Queste esperienze, oltre a fargli affinate competenze e tecniche teatrali, lo portano a guadagnare tra le 20-25 mila lire al giorno già all’età di diciotto anni, cifra importante all’epoca. A venti anni è già molto conosciuto e apprezzato. Nel 1986 insieme a Stefano Sarcinelli porta in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo “Fame, saranno nessuno” e si classifica primo al festival di Grottamare “Cabaret amore mio”. In seguito partecipa come attore e collabora ai testi di “La gente vuole ridere”, una commedia scritta, diretta e prodotta da Vincenzo Salemme; sempre insieme al collega e concittadino, scrive e interpreta “Killer”. Poi recita in “Io e lui”, altra commedia di Salemme dove è presente anche Giobbe Covatta. Da solo invece Paolantoni realizza “The School of the Art of De Lollis”.

L’esordio al cinema

Tra gli anni ’80 e ’90 debutta sia al cinema che in Tv. Il primo ruolo sul grande schermo arriva nel 1985 con “Blues metropolitano” di Salvatore Piscicelli nel quale interpreta il barista Salvatore. Un’apparizione non accreditata l’aveva già fatta anche qualche anni prima in “La caduta degli angeli ribelli” di Marco Tullio Giordana. Nel 1991 è nel cast di “Fatalità” di Ninì Grassia con Nino D’Angelo. Altri titoli da citare sono: “L’amore molesto” di Mario Martone, “Hotel Paura” di Renato De Maria, “Baci e abbracci” di Paolo Virzì, “Terra bruciata” di Fabio Segatori e “Tutti gli uomini del deficiente” di Paolo Costella. Nel 2000 con “Liberate i pesci!” Di Cristina Comencini ottiene la candidatura al Nastro d0argento come miglior attore non protagonista. La carriera al cinema continua ancora oggi, tra gli ultimi lavori a cui Paolantoni ha preso parte ci sono “Una festa esagerata” di Vincenzo Salemme e “La Befana vien di notte – Le origini” di Paola Randi.

Le presenze in Tv

Oltre al cinema e al teatro, il comico napoletano lavora anche in numerose trasmissioni Tv, per esempio è Cupido in “Indietro tutta” di Renzo Arbore, poi partecipa a “Fate il vostro gioco”, “Banane” e “Tirami su”. Con Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti collabora a Odeon Tv nelle trasmissioni “Telemeno” e “Sportacus”. La consacrazione arriva a metà degli anni novanta grazie ai vari personaggi presentati nella trasmissione condotta dalla Gialappa’s Band, ovvero “Mai dire Gol”, tra i quali Robertini, Il nonno virtuale e il pizzaiolo Clairo. Tra i tormentoni di questo periodo è nota la frase “Ho vinto qualche cosa?”. Il comico partecipa poi anche a “Quelli che il calcio” nelle edizioni condotte da Fabio Fazio e a “L’ottavo nano” di Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Compare inoltre in alcuni episodi della soap “Un posto al sole nel ruolo di Max Peluso.

Cosa fa oggi Francesco Paolantoni

Continuando a essere attivo sia a teatro che al cinema, in Tv è stato spesso ospite del programma “Stasera tutto e possibile” e, nel 2019, ha condotto con Paola Perego “Superbrain – Le supermenti”. È stato presente anche in varie puntate di “Made in Sud”. Nel 2020 partecipa come concorrente alla decima edizione di “Tale e quale show” riuscendo a classificarsi solo all’ottavo posto ma facendo divertire tantissimo sia pubblico che giudici. L’anno seguente viene quindi richiamato per duettare con Biagio Izzo. Durante la terza puntata veste i panni di uno dei Righeira e nella settima puntata è Dimartino. Nello stesso anno pubblica il libro “Mungi da me”, edito da Edizioni MEA. Nella stagione 2020 – 2021 è inoltre ospite fisso di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Sazio. Nel 2022 partecipa come concorrente al programma di Alessandro Borghese “Celebrity Chef” in onda su TV8. Lo stesso anno Francesco Paolantoni torna ancora una volta al “Tale e quale show”, questa volta come ripetente in coppia con un altro ex concorrente illustre del programma: Gabriele Cirilli. A inizio 2023 i due prendono parte anche a “Tali e quali” e “Tale e quale Sanremo”. Poi a settembre 2023 tornano di nuovo in gara a “Tale e quale show”, seguito poi da “Tale e quale show – Il torneo” e nuovamente “Tali e quali” e “Tale e quale Sanremo” a inizio 2024.

Vita privata e curiosità su Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni è molto presente sui social e specialmente su Instagram vanta un profilo seguito da oltre 250k followers. Tramite queste piattaforme aggiorna e condivide con i fan momenti della sua vita privata e professionale e anche foto di uno dei suoi amore: il gatto. Riguardo alla situazione sentimentale, Paolantoni sarebbe single e non avrebbe figli. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Paola Cannatello. In diverse occasioni ha dichiarato di non credere nel matrimonio. “Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”, ha affermato l’attore che sostiene di soffrire di una sorta di allergia alle nozze. A “Vieni da me” da Caterina Balivo ha detto: “Sono stato con una donna che fa l’autrice per 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie e da allora sono single per legittima difesa”. Nel 2022 il comico ha avuto un brutto incidente in moto che gli ha causato una frattura a un piede. Per un po’ di tempo è dovuto stare in sedia a rotelle e, proprio in quel momento di difficoltà, a dargli una mano c’è stato Stefano De Martino al quale è legato da una grande amicizia. Un ultimo dettaglio su Francesco Paolantoni: è molto attaccato alle sue radici e a Napoli, città in cui ancora vive nonostante la carriera lo porti spesso a dover stare lontano dal Vesuvio.