Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Il 19 ottobre 2024 è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle, che ha visto due coppie protagoniste assolute del dancing show. Si trattava di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e del duo composto da Alan Friedman e Giada Lini. I quattro protagonisti del programma televisivo, infatti, non solo hanno dovuto disputare lo spareggio a inizio puntata, visto che erano arrivati ultimi nella classifica della scorsa puntata dello show, ma, dopo essersi salvati, hanno anche avuto un ruolo da protagonisti nella gara di ballo.

Sonia Bruganelli cambia registro. Voto: 6

Poche concorrenti di Ballando con le stelle sono state così tanto al centro delle polemiche come Sonia Bruganelli, che ha cominciato a far parlare di sé, ancora prima dell’avvio del dancing show, visto che, tra il cast degli insegnanti si trova anche il fidanzato Angelo Madonia. In seguito le liti con la giuria hanno alimentato nuove polemiche e diversi botta e risposta. Secondo Sara Di Vaira, tutte queste discussioni attorno alla figura della concorrente, hanno favorito la sua eliminazione al televoto, arrivata nel corso della puntata del 19 ottobre 2024. Anche per questa ragione, la ballerina ha deciso di salvarla con la sua wild card.

In seguito, Sonia Bruganelli si è esibita, nuovamente, per partecipare alla gara di ballo e ha raccontato di aver deciso di smussare il suo carattere ruvido, dovuto a insicurezze coltivate negli anni, e di non voler accogliere più nessun assist, da cui è possibile far scaturire una polemica. L’esperta di casting ha, anche, ringraziato la giuria perché le critiche le hanno dato una spinta nuova: “Mi ha dato quella voglia e quella carica… Voglio provare a ballare… Mi sono andata a rivedere perché comunque io non lo faccio di solito… Effettivamente il poca personalità là dentro era vero… Mi sono detta forse è il caso che ci metta quello che posso metterci”. Il cambio di rotta è sempre segno d’intelligenza, ma che questo sia un po’ a servizio dei telespettatori? Voto: 6.

Fabio Canino punge Francesco Paolantoni. Voto: 9

Prima della sua esibizione in pista, Francesco Paolantoni si è aperto raccontato la sua infanzia tragica, contraddistinta da diversi lutti importanti. I diversi giurati, quindi, hanno commentato questa confessione e anche la sua esibizione, ma Fabio Canino, invece, ha deciso di lanciare un dardo avvelenato al comico che, nel corso della scorsa puntata, aveva ballato una coreografia più semplice, perché colpito da un mal di schiena. Il giudice ha chiesto, infatti, a Francesco Paolantoni se era guarito molto in fretta visto che, la domenica, era stato ospite della trasmissione di Fabio Fazio. Un po’ di pepe, sempre ben apprezzato dai telespettatori. Voto: 9.

Dj Alan Friedman fa ballare tutti. Voto: 10

Alan Friedman, come Sonia Bruganelli ha dovuto disputare lo spareggio per salvarsi dall’eliminazione e ha vinto la competizione. In seguito la sua esibizione in gara è stata davvero sorprendente, visto che ha effettuato un meraviglioso cha cha cha sulle note di I gotta a feeling. Il giornalista, infatti, si è trasformato in un dj e si è scatenato in pista, facendo ballare tutto il pubblico in sala. Alberto Matano, però, non ha apprezzato la sua performance: “Io l’ho trovato tremendo”, a differenza di Sara Di Vaira: “Divertite tantissimo, era una cosa freschissima” e di Simone Di Pasquale: “Esibizione di grande livello”.

Quando anche Fabio Canino ha affermato di aver trovato il ballo di Alan Friedman orrendo, il giornalista ha replicato in modo molto diretto: “Ma sei un vecchio babucco”. Che carica! Voto: 10.

Raoul Bova ballerino più che per una notte. Voto: 10

Il ballerino per una notte della serata è stato Raoul Bova che si è esibito su una coreografia, ispirata al musical Grease, sorprendendo tutti anche con diverse acrobazie. Guillermo Mariotto si è così entusiasmato dalla performance da chiedere all’attore: “Tu fai il prete di quale parrocchia? Vengo anch’io”. A questo punto si spera che Raoul Bova si esibisca a Ballando con le stelle non solo per una notte. Voto: 10.