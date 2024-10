Ballando con le Stelle, Alan Friedman e la lite dietro le quinte: lettera di richiamo e fiori

Fonte: IPA Milly Carlucci, Alan Friedman e Giada Lini a Ballando con le Stelle

Attimi di tensione a Ballando con le Stelle. Alan Friedman si è reso protagonista di un acceso scontro che ha preoccupato tutto lo staff di Milly Carlucci, tanto che si è parlato apertamente di espulsione. Il giornalista ha fatto retromarcia dopo una lettera di richiamo e la possibilità di dover lasciare prima del tempo il dancing show, nonostante il buon livello mostrato in queste prime puntate. Ma andiamo con ordine.

Ballando con le Stelle, Alan Friedman e la lite dietro le quinte: cosa è successo

A lanciare l’indiscrezione su Alan Friedman a Ballando con le Stelle è stato per primo Davide Maggio, che lo scorso sabato aveva dato per certa la sconfitta del giornalista al ballottaggio con Sonia Bruganelli. Un’anticipazione che non è mai diventata realtà visto che a perdere è stata l’ex moglie di Paolo Bonolis, salvata poi in extremis dalla wild card di Sara Di Vaira.

“Nei giorni scorsi Alan Friedman si è reso protagonista di un violento scontro con una redattrice del programma, al punto che la produzione si è preoccupata di informare il cast e lo staff dell’accaduto e Rai, dal canto suo, ha inviato al concorrente una lettera di richiamo, anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato isolato”, aveva spifferato il giornalista facendo sapere che “i vertici della tv pubblica avrebbero caldeggiato l’allontanamento di Friedman“.

Ricostruzione smentita dalla produzione di Ballando con le Stelle che, attraverso TvBlog, ha confermato la lite tra Alan Friedman e la redattrice di Milly Carlucci ma di fatto ha negato una presunta richiesta di allontanamento per il concorrente, che balla in coppia con Giada Lini. “Uno scontro dai toni molto accesi, stando a quello che riferisce chi era presente. Toni talmente accesi che avrebbero scosso la redattrice e provocato l’immediato intervento del gruppo di lavoro di Ballando in sua difesa”.

“In seguito a questo la Ballandi, società che si occupa dei contratti dei concorrenti del programma, di concerto con la Rai, ha spedito una lettera di richiamo a Friedman, che ha poi risposto scusandosi dell’accaduto. Friedman per altro, prima ancora della lettera di richiamo, capendo di aver gravemente sbagliato, ha portato un mazzo di fiori alla redattrice, scusandosi davanti a tutti. Scuse accettate dalla redattrice. Da allora comportamento irreprensibile del giornalista”.

Tra l’altro lo scontro tra Alan Friedman, che a Ballando con le Stelle è dimagrito parecchio, e la redattrice è avvenuto venti giorni fa e dunque non a ridosso della sfida – tra l’altro vinta – con Sonia Bruganelli. Dopo questo episodio pare che nel programma di Milly Carlucci sia tornato il sereno: “Da allora la calma sarebbe tornata a regnare (unica eccezione Luca Barbareschi, le cui urla sono leggendarie)”, ha puntualizzato il Corriere della Sera.

Ballando con le Stelle, Alan Friedman contro Selvaggia Lucarelli: il post della discordia

In realtà quando si parla di Ballando con le Stelle non si può proprio parlare di calma e tranquillità. È da sempre un format fatto di competizione, discussioni e polemiche. E nella prossima puntata si prevedono scintille tra Alan Friedman e Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima ha rifilato uno zero al giornalista che, di tutta risposta, si è vendicato sui social, dove ha condiviso il commento di un utente che ha definito Selvaggia “una bulla di Civitavecchia”.

Un attacco social che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei fan, che ora attendono con trepidazione la risposta di Selvaggia. Che, siamo sicuri, non tarderà ad arrivare.