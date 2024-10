Fonte: IPA Alan Friedman

L’edizione 2024 di Ballando con le stelle si prospetta come una delle più infuocate nella storia della trasmissione. E tra i concorrenti in grado di creare più polemica c’è, inaspettatamente, il compito giornalista britannico Alan Friedman, che a causa del suo temperamento potrebbe persino rischiare l’eliminazione.

Alan Friedman e la lite con una redattrice

Sembra che tra lo staff di Ballando con le stelle e Alan Friedman non vi sia grande sintonia. A svelare i retroscena della trasmissione condotta da Milly Carlucci è Davide Maggio, che in una diretta Instagram seguita alla puntata di sabato 20 ottobre (e in seguito sul suo blog) ha raccontato di un’aspra lite tra il concorrente e una donna che lavora nel programma, di cui al momento non si conosce l’identità. “Per quanto mi è stato riferito è stata una cosa bella forte” ha affermato Maggio, aggiungendo che la notizia è stata riportata ai vertici dell’emittente: “È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato”.

Il prossimo eliminato da Ballando con le stelle?

Nella puntata di sabato 19 ottobre, Alan Friedman ha rischiato l’eliminazione, ma in modo tradizionale. Il giornalista, guidato dalla talentuosa ballerina Giada Lini, a fine puntata si è ritrovato al ballottaggio con Sonia Bruganelli, come lui tra i meno apprezzati tanto dai giudici quanto dal pubblico a casa. Infine, Friedman ha battuto l’avversaria, che, scartata dagli spettatori, si è salvata tuttavia grazie ai voti speciali della tribuna del popolo Sara Di Vaia. Il giornalista sarà dunque presente alla prossima puntata dello show danzereccio, che potrebbe per lui essere l’ultima.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la produzione Rai avrebbe infatti intenzione di far fuori – in modo o nell’altro – lo scomodo concorrente. Perché quello che è accaduto dietro le quinte è “una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone – prosegue il blogger – è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo”. E pare ci siano anche dei testimoni: “è accaduto davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare”.

Le polemiche con i giudici

Il “grave” accaduto sembra tuttavia non aver fatto perdere la spocchia a Friedman che, il giorno, successivo è arrivato a Domenica In per rispondere alle aspre critiche ricevute dai giudici di Ballando con le stelle. “Ieri sera ho fatto del mio meglio. – ha spiegato il giornalista – Ho cercato di ballare bene. Dopo la mia esibizione e il giudizio dei giudici, mi sono sentito ferito”. Ma non si pente, tuttavia, dei toni accessi utilizzati nel corso della trasmissione: “Sento di avere reagito come dovevo perché io non sono né una macchietta, né una persona poco seria”.

Ospite del salotto di Mara Venier, Friedman ha rivendicato il proprio impegno e il proprio spessore professionale: “Autoironico non è sinonimo di pagliaccio. Io ho lavorato alla Casa Bianca, ho scritto 10 best seller e vinto 4 Pulitzer inglesi, ho seguito 11 capi di Stato e qui a Ballando mi sono messo in gioco. Ho scoperto la voglia di ballare e per questo sono felice: esprimere la felicità e sentirsi dire ‘orrendo’, ‘tremendo’ e ‘macchietta’ non lo accetto”.