Sonia Bruganelli è certamente una delle protagoniste assolute dell’edizione attuale di Ballando con le stelle. L’esperta di casting, infatti, è stata scelta per ricoprire il ruolo di concorrente e, nel corso delle diverse puntate del dancing show, ha lasciato il segno con le sue esibizioni ma, anche, con i continui battibecchi con la giuria, di cui è stata protagonista.

Le discussioni coi giudici della trasmissione televisiva e, soprattutto, le sue reazioni hanno lasciato degli strascichi anche oltre lo show televisivo, visto sono state, spesso, commentate e, a volte, hanno ricevuto anche delle repliche.

Nella puntata del 19 ottobre 2024 del programma televisivo, i telespettatori si sono espressi sul conto dell’ex moglie di Paolo Bonolis, eliminando, attraverso il televoto, Sonia Bruganelli che, in ogni caso, non ha dovuto lasciare Ballando con le stelle.

Sonia Bruganelli eliminata da Ballando con le stelle

Le coppie in gara a Ballando con le stelle si esibiscono davanti a una giuria che assegna loro dei voti, ma per determinare la classifica finale di ogni puntata del dancing show, viene preso in considerazione anche la preferenza popolare, attraverso i social e il televoto. Nel corso dell’ultimo episodio del dancing show, sommando le due classifiche, sono risultate ultime in classifiche due diverse coppie, quella formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e l’altra composta da Alan Friedman e Giada Lini.

Questi quattro protagonisti dello show televisivo si sono confrontanti a inizio della puntata del 19 ottobre 2024 in uno spareggio per la salvezza e, tra di loro, ha avuto la peggio Sonia Bruganelli, con Carlo Aloia, che sono stati eliminati dal voto popolare. L’ex moglie di Paolo Bonolis, quindi, avrebbe dovuto lasciare lo studio televisivo ma, subito, Rosella Erra ha consigliato a Sara di Vaira di utilizzare la sua wild card per salvare la concorrente e, alla fine, così è stato e l’esperta di casting è potuta rientrare in gara: “Io voglio vedere ancora in gara Sonia”.

Sara Di Vaira salva Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata al centro di diverse polemiche da quando è stata annunciata la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Fin da subito, infatti, è nata una disputa sulla sua partecipazione alla gara di ballo, dove si esibisce anche il suo fidanzato Angelo Madonia, ma, in seguito, anche la sua confessione sulla situazione complicata che vive dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, ha fatto scaturire un botta e risposta.

Secondo Sara Di Vaira anche queste polemiche hanno contribuito all’eliminazione dell’esperta di casting e, anche per questo, ha deciso di salvarla: “Sicuramente siamo veramente all’inizio della competizione quindi sarei per non usarla, però, ho anche fatto una riflessione perchè credo ci siano dei concorrenti che ballano peggio di Sonia, oggettivamente. Penso anche che il giudizio su Sonia sia stato influenzato anche dalle polemiche, che hanno girato intorno al tuo personaggio e se valuto l’esibizione di questa sera credo che lo scontro diretto abbia tirato fuori qualcosa di te”.

La ballerina ha svelato che è certa che lei possa ancora essere protagonista del dancing show: “Penso che possa dare ancora tanto”. Sonia Bruganelli ha confermato la convizione dell’esperta di danza: “Voglio ringraziare perché, effettivamente, questa settimana per tanti motivi… Ho fatto uno switch mentale e dalla testa parte anche il corpo. Spero di potervelo far vedere”.