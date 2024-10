Fonte: IPA Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Siamo alla terza puntata di Ballando con le Stelle, appuntamento immancabile del sabato sera firmato Rai1: la conduttrice Milly Carlucci, dopo che nella seconda puntata ha accolto Barbara D’Urso come ballerina per una notte, ha ospitato una delle coppie d’oro, ovvero Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Non è piaciuto ai più, invece, il comportamento riservato dalla giuria a Francesco Paolantoni, la cui presenza era a rischio fino a oggi.

Francesco Paolantoni messo in difficoltà dalla giuria. Voto: 0 ma simbolico

Nella puntata in onda il 12 ottobre 2024 di Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni si è ritrovato nelle condizioni di dover modificare la coreografia a causa di un problema di salute. Con la sua insegnante, ovvero Anastasia Kuzmina, ha spiegato cos’era successo e di non essersi sentito molto in forma, facendo riferimento a un problema di stomaco. Poco prima dell’esibizione, ha messo in chiaro di essere stato anche lui preoccupato a sua volta. “Ma che cosa può mai accadere? Cado? Svengo? E poi c’è lei, ci pensa lei”, ha detto, riferendosi alla partner di ballo.

Fin qui, tutto “regolare”. Capita di non sentirsi al top. E la giuria? Sì, è vero che ha chiesto “nessuna pietà”, quando si è avvicinato al banco, ma di certo non avremmo potuto immaginare di assistere a un canto del cigno malriuscito. “La condanna di chi fa comicità è di non essere creduto”, ha detto Milly Carlucci, la conduttrice. “Oggi è arrivato e ha messo insieme quello che poteva fare”, ha aggiunto, spiegando che Paolantoni è stato male per tutta la settimana. The show must go on, come ha fatto notare Carolyn Smith, ma la giuria è stata ampiamente critica con lui, comportamento condannato anche dai fan del programma sui social. “Vergognoso il trattamento a Paolantoni”, o ancora: “La verità è che con Paolantoni hanno sempre avuto questa sorta di antipatia dall’inizio”.

L’omaggio di Milly, però, è da 10: “Rendo omaggio a chi ieri sera gattonava e oggi è qui”. Lo zero non è per Paolantoni, ma per la giuria. Più dura – forse – che mai. Dopo l’esibizione, Paolantoni ha spiegato di soffrire di diverticolite: “Mi ha impedito di fare qualsiasi cosa. (…) Ci hanno demolito, completamente. Questo non è un buon metodo per invogliare chi è qui, mi sembra il contrario”.

Sonia Bruganelli prova a riscattarsi ma finisce male. Voto: 5

“Dopo la Nargi, ci vuole un coraggio pazzesco”, ha detto, prima di andare in pista, riferendosi all’esibizione precedente e alla paura – forse – di non sentirsi all’altezza delle aspettative a prescindere. Il ritorno di Sonia Bruganelli dopo la scorsa puntata? Il momento più atteso. “Loro avevano un’altra coreografia, a metà settimana, vista la situazione e il dolore, siamo arrivati a questo”, ha spiegato la Carlucci dopo l’esibizione. Un grande plauso da parte di Carolyn Smith, che crede nelle potenzialità della Bruganelli. Nonostante tutto, quel dolore forte, quella paura di svenire in diretta. E anche il “timore” di essere criticata perché oggi non è più la “moglie di”, riferendosi alla separazione da Paolo Bonolis.

Tutto ha assunto una svolta in parte surreale, tra fischi del pubblico, quando Fabio Canino ha definito la Bruganelli “milionaria”. “Non sono milionaria”, ha replicato la Bruganelli. Ancora una volta ci si è un attimo discostati dalla coreografia, puntando molto più sul suo lato privato. “Una che fa le foto con gli aerei privati e le borse”. Lei ha ribattuto di stare provando a ballare, che sta attraversando un periodo della sua vita carico di sperimentazioni. Matano ne ha apprezzato, invece, l’impegno e – dobbiamo dirlo – anche noi: vuole provare, mettersi alla prova, sperimentare. L’abbiamo vista nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello, dove, di fatto, aveva il controllo su tutto. Qui, invece, è soggetta alle reazioni, anche improvvise (e persino alle dinamiche esterne).

Su X, Marco Salvati è intervenuto nuovamente riguardo alla polemica della scorsa settimana, “smentendo” le lacrime della Bruganelli: “Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”. Una vicenda di cui – ne siamo certi – sentiremo parlare per tutta la settimana, in attesa della quarta puntata.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, ballerini (splendidi) per una notte. Voto: 10+

“Il pregio di Fabio? Capire le persone, empatizzare. Quello che gli dà il fascino che ha”. Dire “splendidi” all’esibizione di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, grandi protagonisti in veste di ballerini per una notte nella terza puntata di Ballando con le Stelle, è poco. “Fantastici, tutti e due”. Il commento di Carolyn Smith vale molto, ovviamente: la Parodi, in pista, sembrava quasi circondata da una luce luminosissima. A gran voce, su X, molti utenti hanno invocato proprio Caressa come concorrente per il prossimo anno. Chissà.

E, in effetti, Paolo Belli ha colto al volo la possibilità di invitare la coppia d’oro il prossimo anno, con i “contratti” da firmare. Ovviamente, sfilza di 10 per loro: da Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto, che fino alla fine ha tenuto il pubblico sulle spine con una paletta da “9”. L’intesa, il feeling, la bellezza, la personalità. Una standing ovation per loro, più che meritata: perché Ballando non è solo una questione di ballo. No, sarebbe banale: è questione di personalità. Il + al 10 lo aggiungiamo noi (più che dovuto).

L’annuncio di Milly Carlucci su Raoul Bova. Voto: 9+

“Anche la settimana prossima, come tutte le settimane, avremo un ballerino per una notte. Che sarà… Raoul Bova. Siamo felici di accoglierlo sulla nostra pista, preparati, Raoul”. Per Bova, non è la prima volta: ha preso parte al programma nel 2018 insieme alla sua compagna, la bellissima Rocío Muñoz Morales (ex ballerina, insegnante e coreografa).

Ci basta tornare indietro di sei anni per ricordare il tango sensuale tra Raoul Bova e Rocìo Muñoz Morales. Anche loro, proprio come i Caressa-Parodi, avevano ottenuto una sfilza di 10 (e un unico 8). Allora, è stato lo sguardo della sua Rocío a far dimenticare i passi all’attore di Don Matteo 14. C’è da dire che quel tango ha tenuto banco per settimane sui giornali. La puntata di sabato 19 ottobre di Ballando con le Stelle si preannuncia già una “bomba”: ritroveremo Bova, ma stavolta da solo, senza la sua Rocío. E chissà se dimenticherà i passi: noi gli perdoneremo tutto, in ogni caso.