Ballando con le Stelle torna a maggio in tv: quattro puntate per scegliere i nuovi ballerini

Fonte: IPA Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, la Rai ha deciso di celebrare Ballando con le Stelle. Un modo anche per festeggiare il ventennale del dancing show, andato in onda per la prima volta in Italia nel 2005. All’epoca erano in pochi a scommettere su questo format che ancora oggi, sotto la ferrea guida di Milly Carlucci, conquista milioni di spettatori a colpi di rumba, samba e accesi confronti. La tv di Stato ha approvato il programma celebrativo per il compleanno speciale dello show, che tornerà così in onda a maggio in una veste inedita.

Una grande festa per celebrare Ballando con le Stelle

Stando a quanto anticipa TvBlog, a partire dal prossimo 9 maggio andrà in onda, in quattro puntate, uno show celebrativo di Ballando con le Stelle. Alla conduzione sempre Milly Carlucci mentre in scena si alterneranno concorrenti e maestri storici. In gara, invece, ci saranno dei ballerini professionisti: i vincitori diventeranno i nuovi maestri della prossima edizione del dancing show che, come di consueto, tornerà in onda in autunno.

Secondo le indiscrezioni di questo show celebrativo dovrebbero far parte Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli mentre sono ancora incerti i nomi degli altri giurati. In bilico soprattutto Guillermo Mariotto, dopo la polemica che ha segnato l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Lo stesso stilista venezuelano ha ammesso qualche tempo fa in un’intervista che il suo ruolo dietro il bancone della giuria, dove siede fin dalla prima puntata, non è così certo come un tempo.

Arrivano nuovi maestri e ballerini a Ballando con le Stelle

Nelle quattro puntate speciali di Ballando con le Stelle “vedremo in gara alcuni ballerini, già professionisti del settore, probabilmente accoppiati con alcuni maestri storici del programma”, scrive il portale di tv.

“Il vincitore verrà promosso come nuovo maestro nella prossima edizione del premiato show di Rai1. Questo nuovo show dunque sarebbe un grande laboratorio televisivo per la prossima edizione di Ballando con le stelle“.

Un’idea che richiama molto lo spin off Ballando on the road, con il quale Milly Carlucci ha avuto il piacere di incontrare molti talenti della danza che sono poi entrati nella sua scuderia. Gli ultimi sono stati Sophia Berto (che ha poi fatto chiacchierare per la sua love story con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis) e Nikita Perrotti.

Del resto serve un turnover generazionale dopo gli addii dell’ultimo periodo. L’ultimo è stato quello di Angelo Madonia: il ballerino siciliano è stato licenziato in tronco dalla produzione ma aveva già in mente di mollare il programma che l’ha reso popolare.

Cancellato definitivamente Il Cantante Mascherato

Con la conferma dello show celebrativo di Ballando con le Stelle, è chiaro che non rivedremo più in onda Il Cantante Mascherato. Un format coreano in cui Milly Carlucci ha sempre creduto molto ma, sparito l’effetto novità, non è riuscito a rinnovarsi e dopo quattro edizioni è stato cancellato dalla Rai.

Nell’ultimo periodo si era parlato di un ritorno nel palinsesto primaverile della Rai ma i dirigenti tv hanno optato per la cancellazione definitiva de Il Cantante Mascherato che ha avuto tra i concorrenti tanti cantanti famosi come Al Bano, Red Canzian, Katia Ricciarelli, Arisa, solo per citarne alcuni.