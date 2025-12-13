Anticipazioni Ballando con le Stelle del 13 dicembre, i colpi di scena della semifinale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci

È tutto pronto per la seconda, decisiva semifinale di Ballando con le Stelle: lo show di Milly Carlucci si avvicina al gran finale e la tensione è palpabile. In palio ci sono gli ultimi posti per la finalissima del 20 dicembre, e i concorrenti rimasti sono pronti a dare il tutto per tutto.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della seconda semifinale del 13 dicembre

Dopo la prima semifinale che ha visto il ripescaggio in extremis di Paolo Belli e l’eliminazione definitiva di altre coppie – Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini e Marcella Bella con i rispettivi maestri – la rosa dei concorrenti si è ristretta agli otto nomi più agguerriti. In pista, a sfidarsi a colpi di rumba, tango e freestyle, ci saranno Fabio Fognini e Giada Lini, Rosa Chemical e Erica Martinelli, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Martina Colombari e Luca Favilla, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca e ovviamente i ripescati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

Milly Carlucci svelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto di questa edizione. Ognuno di loro è chiamato a convincere la temutissima giuria, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Il loro giudizio si sommerà al televoto e ai voti social per determinare chi proseguirà e chi dovrà lasciare definitivamente la competizione, a un passo dal sogno.

La puntata sarà importante perché darà il via ufficiale alla maratona Telethon. Per l’occasione, l’ospite d’onore che accenderà il Contatore per la raccolta fondi sarà Luca Cordero di Montezemolo. Ma non finisce qui: “Ballerini per una notte” saranno anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

I due campioni di tennis, noti per la loro ironia e per la celebre vittoria della Coppa Davis nel 1976, scenderanno in pista per cimentarsi in un inatteso passo di tango, affiancati da due coppie di maestri. Sarà un’occasione imperdibile per vederli fuori dal loro campo, in un ruolo inedito per loro.

La partita per il tesoretto si preannuncia fondamentale. Come di consueto, in studio sarà presente il principe del tesoretto, Alberto Matano che avrà in mano punti preziosi per cambiare le sorti della classifica. Anche i “Tribuni del popolo”, Sara Di Vaira e Matteo Addino, saranno pronti a difendere e sostenere i loro beniamini, specialmente i meno apprezzati dalla giuria.

Con la finale alle porte, ogni esibizione sarà decisiva. I concorrenti dovranno dimostrare non solo la tecnica appresa ma anche la capacità di emozionare il pubblico, sapendo che il loro destino è legato a doppio filo al voto social che decreterà i nomi dei finalisti.

Dove vedere Ballando con le Stelle e a che ora inizia

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato 13 dicembre alle 21.30 su Rai1, dopo la consueta puntata di Affari Tuoi, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Il dancing show condotto da Milly Carlucci, che quest’anno vede al suo fianco Massimiliano Rosolino, può essere seguito in televisione, ma anche in streaming su RaiPlay. E per chi non riuscisse a seguire la diretta, RaiPlay dà la possibilità di recuperare l’episodio on demand nei giorni successivi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!