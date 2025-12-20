Anticipazioni Ballando con le Stelle, la finale del 20 dicembre: spareggi, ospiti, gara

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle 2025 è arrivato alla sua giusta conclusione. Stasera, sabato 20 dicembre, il celebre show di Rai1 condotto da Milly Carlucci arriva al suo ultimo, attesissimo appuntamento stagionale, con la proclamazione della coppia vincitrice della ventesima edizione. L’appuntamento è fissato alle 21.25, subito dopo la partita quotidiana di Affari Tuoi, per una finale in cui finalmente verrà incoronato il vincitore dopo un’edizione torrenziale caratterizzata da grandi polemiche.

La serata conclusiva si annuncia particolarmente ricca anche sul fronte musicale. Ospite d’onore sarà Riccardo Cocciante, una delle voci più prestigiose della nostra musica, che regalerà al pubblico due esibizioni di grande suggestione: Era già tutto previsto e Zingara, brano tratto dall’opera Notre Dame de Paris, che torna in scena dal 26 febbraio 2026 come regalo per gli 80 anni dell’artista e dopo i primi 25 dal debutto in Italia. Accanto a lui, spazio anche alla nuova sensibilità cantautorale con Lucio Corsi, che presenterà Notte di Natale, una canzone delicata e poetica, un inno all’amore e alla condivisione.

La gara entra nel vivo

Sul fronte della competizione, la finale si aprirà subito con uno dei momenti più delicati della serata: lo spareggio. Dopo la semifinale andata in onda sabato 13 dicembre, sono tre le coppie finite a rischio eliminazione: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina (con lui febbricitante ma deciso a prendersi un posto all’interno della finalissima), Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Solo una di loro riuscirà a conquistare un posto nella fase successiva della puntata.

Superato lo scoglio iniziale, la finale entra nel vivo. A scendere in pista saranno Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Cinque percorsi diversi, cinque storie di impegno e trasformazione personale che si incontrano nella stessa, decisiva notte.

Giuria, tribuni e voto del pubblico

A giudicare le esibizioni sarà come sempre la giuria storica, capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, pronti a valutare tecnica, interpretazione ed evoluzione artistica dei finalisti. Immancabile anche Alberto Matano, nel ruolo di “Principe del tesoretto”, chiamato a influenzare gli equilibri della gara con i suoi punti speciali.

A bordo pista tornano i Tribuni del Popolo – Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino – che daranno voce al sentire del pubblico, commentando a caldo performance e giudizi. Ma, come da tradizione, l’ultima parola spetterà agli spettatori da casa, che potranno votare la coppia preferita attraverso i profili social ufficiali di Ballando con le Stelle.

Quando e dove vedere la finale di Ballando con le Stelle

La finale di Ballando con le Stelle sarà trasmessa sabato 20 dicembre, dalle 21,25 circa e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show sarà visibile in conteporanea su RaiPlay, il canale di streaming della tv di Stato, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Il programma vive anche sui social attraverso gli highlights rilasciati sui canali ufficiali dedicati al programma.