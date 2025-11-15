Anticipazioni Ballando con le Stelle del 15 novembre, torna Andrea Delogu con lo spareggio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Milly Carlucci

Stasera, sabato 15 novembre, Ballando con le Stelle riapre le porte della sua pista a partire dalle 21,30 su Rai1, con una puntata che segna un ritorno attesissimo. Dopo l’assenza forzata dovuta alla tragica scomparsa del fratello Evan, Andrea Delogu torna in gara. Il suo rientro non sarà però una semplice riammissione tra i concorrenti: la conduttrice dovrà infatti affrontare subito lo spareggio, una sfida ad alta intensità che la vedrà contrapposta a Filippo Magnini e Marcella Bella.

Ballando con le Stelle, anticipazioni del 15 novembre

La scorsa settimana, Filippo Magnini è stato protagonista di uno sfogo che ha animato più del solito il dibattito in studio, mentre Marcella Bella ha vissuto momenti di confronto serrato con la giuria. La tensione non manca e il ritorno di Andrea Delogu aggiunge un ulteriore motivo di attenzione. A giudicare le loro performance ci sarà la giuria guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli: un gruppo eterogeneo, spesso al centro della scena quasi quanto i concorrenti, che da anni è il vero traino del successo dello show.

La serata accoglierà anche il tradizionale “ballerino per una notte”, ruolo affidato questa volta a Pierluigi Pardo. Il giornalista sportivo, volto noto al pubblico per il suo stile diretto, si cimenterà in un valzer al fianco di Sara Di Vaira, chiamata a guidarlo in una parentesi coreografica che regalerà un momento di leggerezza in una puntata ricca di novità.

I Tribuni del Popolo

Come sempre, l’andamento della gara non si limita alle opinioni dei giurati. Accanto a Rossella Erra, tornano infatti Sara Di Vaira e Matteo Addino nelle vesti di Tribuni del popolo: una presenza ormai consolidata che ha l’obiettivo di bilanciare giudizi talvolta severi e di ridare slancio ai concorrenti ritenuti “penalizzati”. Il loro intervento, seppur limitato, può influire su una classifica che resta fluida e soggetta a ribaltoni.

Il destino delle coppie dipende comunque dal pubblico. Sarà infatti il televoto, attivo sui profili ufficiali del programma, a decidere chi potrà proseguire e chi invece rischierà di abbandonare la competizione. Sebbene un’eliminazione sia possibile già al termine della puntata, tutte le coppie avranno, nel corso delle settimane, la possibilità di rientrare in gioco, secondo una dinamica che mantiene vivo l’interesse e consente ai protagonisti di riscattarsi.

Altro elemento decisivo della serata sarà il tesoretto, affidato come di consueto al giudizio di Alberto Matano, volto di La Vita in Diretta. Il suo intervento può modificare in modo significativo l’ordine della classifica, premiando chi ha dimostrato crescita o ha saputo emozionare maggiormente.

Quando e dove vedere Ballando con le Stelle

La nuova puntata di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, va in onda il 15 novembre dalle 21,30 su Rai1 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il programma è trasmesso in contemporanea sui RaiPlay e sui social, dove, come ogni settimana, ci sarà anche la possibilità di votare per la propria coppia preferita. Come sempre, è inoltre presente l’hashtag ufficiale del programma che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.

