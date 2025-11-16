Una puntata ricca di emotività e polemiche, quella del 15 novembre: tutti al fianco di Andrea Delogu e contro la D'Urso

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Ballando con le stelle: le pagelle del 15 novembre 2025

Puntata speciale di Ballando con le stelle, soprattutto considerando l’atteso ritorno di Andrea Delogu. Spazio poi per un’eliminazione ma non solo. Si sospetta anche un ritiro da parte di una concorrente molto amata.

Prima eliminazione. Voto: 7

Davvero bello l’abbraccio a distanza ricevuto da Andrea Delogu. Il pubblico l’ha applaudita e le ha regalato una standing ovation dopo la tua prima esibizione. Ha ballato un tango dopo che in pista erano scesi Filippo Magnini e Marcella Bella. Tre esibizioni per evitare l’eliminazione.

Questa è infine giunta e ha visto la cantante avere la peggio. Con appena il 10% dei voti ricevuti, è lei a dover abbandonare il programma. Niente wild card, così come niente discorso, e si va dietro le quinte, in silenzio.

Dure critiche. Voto: 5

Dopo un inizio incoraggiante, sulla scia dell’emotività della fase atroce vissuta da Andrea Delogu, i giudici sono tornati nei propri panni, perfettamente. Paolo Belli non convince, al fianco di Anastasia Kuzmina, se non Rossella Erra, che li definisce “adrenalina pura”.

Per la Smith è furbo ed è stato in grado di nascondere alcune imperfezioni. Zazzaroni lo ha ben visto, soprattutto in quanto a sicurezza, mentre Selvaggia Lucarelli è dura: “Questa è la cosa che ti è venuta meno bene ad oggi. Ti sei perso in alcuni momenti”. E poi tocca a Mariotto, che esordisce così: “Disastrino. Non è il livello di un’ottava puntata. Abbiamo spremuto abbastanza l’arancia”.

Si arriva poi a Nancy Brilli, che con Filippo Zara ha ballato un paso doble sulle note di Rumore. Un omaggio a Raffaella Carrà che non ha convinto Fabio Canino. Per lui sono mancate forza ed energia.

Zazzaroni ha visto tante difficoltà fin dall’inizio e Carolyn ha concentrato l’attenzione sulle prese, da rivedere. Ecco poi Selvaggia: “Più che rumore era caciara, non ha funzionato praticamente nulla. Speravo stessi crescendo ma ho visto un’involuzione”. Stesso pensiero per Mariotto, come spesso accade: “Sarà il nero che ti porta iella? Settimana scorsa, in rosso, eri meravigliosa”.

Il coraggio di Martina Colombari. Voto: 8

Mostrata una clip in cui suo figlio parla dei suoi disturbi psicologici, Martina Colombari si emoziona e propone un numero freestyle. Ad aumentare l’emotività ci ha pensato il fatto che Luca Favilla al suo fianco sia divenuto padre del piccolo Enea appena venerdì 14 novembre. Dopo i complimenti per essere così onesta, anche in aiuto di genitori con problematiche simili, sono giunti quelli per il ballo.

Per Zazzaroni lei ha un’eleganza naturale, che il ballo riesce a esaltare ulteriormente. Selvaggia è invece stupita da un tale grado di onestà, in un mondo dove si cerca sempre di mostrare unicamente il meglio di sé, sempre. L’ex Miss Italia sottolinea d’averlo fatto perché “sono orgogliosa di mio figlio”. Un trionfo di 10, quasi da tutti. La Lucarelli si ferma infatti a 9.

In nome del poliamore. Voto: 6

Atmosfera sensuale con il tango tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Ema Stokholma introduce il tema del poliamore con una battuta. Il modo in cui il cantante vive in ambito sentimentale è da esempio, per alcuni dei giudici. Si eviterebbero tante bugie e tradimenti, abbandonando l’idea classica di monogamia.

Carolyn è fan di Manuel (vero nome di Rosa Chemical) e non di Rosa, spiega, esaltando questa coreografia come la sua migliore. D’accordo anche Selvaggia: “Racconto più interessante della tua media perché, anche se lo sappiamo e non lo applichiamo, c’è un fondo di verità nella tua visione del poliamore”. Mariotto taglia corto: “Nella clip hai raccontato la storia della mia vita”.

Applausi e polemiche. Voto: 6

Quel vulcano di Fabio Fognini, come lo definisce Rossella Erra, ce l’ha fatta ancora. Il pubblico lo ama e intona un “sei bellissimo”. La definizione perfetta giunge da Selvaggia Lucarelli: “Tendenzialmente, non sei portato per il ballo. Sei talmente impegnato ad ottenere il risultato che ce la stai facendo”. Una grande crescita, la sua, che lo ha portato a un tris di 10, grazie a Canino, Smith e Mariotto.

È poi il momento di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. In questo caso lo scontro è principalmente con il suo maestro. Zazzaroni ha visto qualcosa di bello ma è stato spiazzato dalla musica e dal contesto.

Il giudizio più tagliente è però quello di Guillermo Mariotto, che ha visto una rumba flamenca che è divenuta samba: “Sono mondi completamente diversi. Quest’anno non ti capisco. Vedo cose tirate per i capelli. Era un ‘famolo strano a qualunque costo’. Tagliente anche Selvaggia e, incredibilmente, schierato con la giuria persino Matano: “Molto bello, ma con un gusto che non ho ancora capito”.

L’abbraccio ad Andrea Delogu. Voto: ∞

Nella puntata del suo ritorno in pista, si è cercato di non incentrare tutto sul dramma vissuto da Andrea Delogu. Una mossa decisamente apprezzabile. Quando però è tornata in pista dopo lo spareggio iniziale, qualche riferimento è stato doveroso, anche soltanto per far sentire la vicinanza necessaria alla conduttrice.

Matano si complimenta e le dà forza, rispettando al tempo stesso la sua voglia di non parlare più dinanzi alle telecamere di quanto accaduto. Zazzaroni ci ha visto “l’eleganza della semplicità”. Gli fa eco così Canino: “L’ho trovato un ballo con un grande pudore, forte, straziante e bello”. Nonostante il momento delicato e bello, Mariotto ne approfitta per colpire ancora la coppia D’Urso e La Rocca: “Quello che avete fatto era cinematografico: meno male che non l’avete fatto a ritmo di tarantella. Certe cose quando sono pure devono rimanere tali”.

Il ritiro. Voto: 9

Francesca Fialdini ci ha provato con tutta se stessa ma, alla fine, ha dovuto rinunciare. Non potendo accettare una gara al ribasso, per rispetto del suo partner, ha spiegato a Milly Carlucci di dover fare un sofferto passo indietro.

I motivi? Oltre al piede in via di guarigione, ha anche tre costole rotte, con tanto di frattura scomposta. Un grado di sfortuna enorme, che spera di poter superare in tempo per la gara del ripescaggio, tra tre settimane. Mariotto le dice chiaramente che spera torni per “riprendersi la coppa”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!